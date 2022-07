Oriana Junco anunció que se va del país: "Esto no da para más"

Oriana Junco se cansó de la situación del país y anunció a través de sus redes que se va a vivir al exterior, donde tiene posibilidades de trabajo. En tiempos convulsionados por la coyuntura económica, la artista decidió hacer las valijas para ir en busca de nuevos rumbos.

La actriz hizo uso de su Instagram para compartir la difícil decisión de abandonar todo para rehacer su vida en Europa, donde asegura que tiene muchas ofertas laborales. “Hoy estoy muy triste y dolida, estoy harta de ser diler afectiva de dinero de darlo todo y a cambio recibir golpes tras golpes. ME VOY DEL PAIS, esto no da para más”, comenzó el extenso comunicado de Oggi Junco.

“Cansada que me roben mis asistentes, mis amigos. Este país ME QUEDA CHICO tengo muchos ofrecimientos en Europa”, continuó. Y luego confesó: “No tengo más ganas de bancar decadencia asique pronto emprenderé mi partida (...) Acá ya lo di todo”.

Aunque admitió que no le será fácil dejar el país y que extrañará a su madre, amigos y familia. “Melancólica, me cuesta mucho abandonar todo mis amigos, mi madre la pocha (abuela de 98 años) pero siento que este país me queda chico en todo, que no me entienden. Todo es un disparate, desde los dirigentes que roban sin parar, hasta los productores de tv y radio”, dijo.

Luego, apuntó contra Beto Casella y aseguró que le robó un personaje que le pertenece, por lo que tomará cartas en el asunto con la ayuda de el abogado Alejando Cipolla. “@elbetocasella hace 10 años que tiene un segmento que se llama la hora gay usando mi personaje con un actor que se llama Pato Benegas. Jamás me llamó a mí, usan actores jaaa ustedes lo entienden? el dr. @alejandro_cipolla se encargará de este caso SE HARÁ JUSTICIA”, cerró.