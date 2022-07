Absolvieron al viudo Marcelo Macarrón por el crimen de su esposa Nora Dalmasso

El jurado popular absolvió por unanimidad esta tarde a Marcelo Macarrón por el crimen de su esposa Nora Dalmasso, la mujer de 51 años asesinada en su casa del barrio Villa Golf de la ciudad cordobesa de Río Cuarto en noviembre del 2006.

Tras deliberar por casi una hora, y luego de tres meses de audiencias, más de 200 testigos y un expediente de 7.000 fojas repartidas en 34 cuerpos (más ocho anexos de pruebas), un jurado popular declaró la absolución del viudo, tal como lo había solicitado el fiscal y el abogado defensor Marcelo Brito.

“El tribunal integrado con jurados populares y por unanimidad resuelve absolver a Marcelo Macarrón por el hecho que le atribuyó el requerimiento de citación a juicio, tipificado como homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, rezó la resolución.

Justamente, no bien se leyó el veredicto, el viudo se fundió en un abrazo con su defensor. Tras saludar a varios de los presentes, buscó a su hijo Facundo Macarrón, quien fue uno de los imputados que tuvo la causa, y cuando lo encontró se quebró: con la cara rota en llanto, padre e hijo se fundieron en un abrazo. Luego, se fueron de la sala sin hacer declaraciones.

Ahora, el próximo 5 de agosto a las 12 se conocerán los fundamentos de un fallo que se sabía de antemano este mediodía cuando el fiscal dijo que no iba a acusar al viudo por el crimen de su esposa, ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Durante las 2.45 horas que duró el alegato ante el jurado popular y el tribunal técnico de Río Cuarto, el fiscal Julio Rivero dio un pormenorizado recorrido de la instrucción del caso y aclaró que no cuenta con pruebas suficientes como para acusar a Macarrón por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal" de su esposa y que, ante ello, debe pedir su absolución.

"No puedo acusar por acusar", dijo Rivero, tras lo cual agregó: "No puedo sostener que la mató un sicario no solo porque no existe prueba de eso sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal".

Para pedir la absolución, el fiscal hizo lugar "al principio de inocencia" ante la insuficiencia de pruebas que lo comprometan y pidió que “se pongan a disposición de la fiscalía la totalidad de las actuaciones para seguir investigando en procura de llegar a la verdad". Sin embargo, técnicamente el caso quedará impune, ya que pasaron más de 15 años del asesinato, lo que implica la prescripción de la acción penal.