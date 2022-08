Patricio Garino: "El cariño de la gente es algo que nos llena de orgullo"

Hay mucha expectativa. El básquet argentino supo regalar muchas de las grandes alegrías que ha dado el deporte argentino en los últimos 20 años y Mar del Plata tiene una cultura por el deporte de la "naranja" que hace que la llegada de la Selección Nacional a la ciudad sea todo un acontecimiento. En su segundo entrenamiento en el Polideportivo "Islas Malvinas", con varios integrantes con paso por equipos de la ciudad, el más local de todos es Patricio Garino, y por eso la Confederación Argentina de Básquet fue al primero que designó para que tome contacto con la prensa marplatense para contar sus sensaciones y cómo viene la preparación del equipo de Néstor García.

Como debía ser, el marplatense Patricio Garino, fue el primero en tomar contacto con la prensa.

Todos querían una foto con "Pato". Desde algunos empleados del Emder que estaban dando vueltas, funcionarios, el hombre surgido de Unión de Mar del Plata es una de las banderas de la ciudad en el mundo. Y para él, también es especial estar en su casa después de tanto tiempo, y no sólo de paseo, sino entrenando y con un partido oficial por delante. "Estar en la me genera una alegría muy grande, estoy contento, muy emocionado de volver a casa y más con la Selección para jugar un partido oficial Es un sueño para mi estar acá con este grupo. Es algo que estoy viviendo con mucha alegría, con mucha emoción, disfrutando cada momento", reconoció quien dejó al "celeste" de chico para continuar su carrera deportiva y académica en Estados Unidos.

Tanto en Bahía Blanca como en la "feliz", el grupo siente el cariño y la admiración de la gente. "El cariño de la gente es algo que nos llena de orgullo. Ahora estando en casa, que la gente nos reconozca en la calle, nos saluden, que se pongan contentos de vernos, es una energía muy linda y estamos esperando que todos nos vengan a acompañar el 29 en el partido con Bahamas", invitó. Y además, aseguró que "la verdad que no eramos conscientes de la expectativa que se había generado la gente de Mar del Plata con la presencia de la Selección, pero con el correr de los días lo vamos notando cada vez más, están muy emocionados, hay revuelo, preguntan por nosotros, por el partido, y lo vamos a ver todavía más el 29 acá en el Poli. Ahí tendremos que abstraernos un poco de eso, aislarnos un poquito más, no distrernos tanto porque va a haber un lindo marco de gente".

El intendente Guillermo Montenegro y la Secretaria de Deportes Inés Arrondo, le dieron la bienvenida a la Selección a Mar del Plata.

Respecto al juego, tras la salida de Sergio Hernández y con la llegada del "Che" García, Garino explicó que "cambió un poco la filosofía de cómo veníamos jugando, pero el estilo de juego es muy parecido, es un poco la identidad del equipo que forjamos nosotros, pero con las directivas de Néstor (García) ventana a ventana nos iremos acostumbrando, y ahora con plantel casi completo va a cambiar un poco y entrenando día a día con el técnico iremos mejorando".

Una de las fortalezas que tuvo el grupo, a lo largo de tantos años, fue justamente la unión y el compañerismo. Ya sin el líder que era Luis Scola, pero con una bandera de la Generación Dorada como Carlos Delfino, y el liderazgo desde su lugar del nuevo capitán Facundo Campazzo, la armonía no se negocia. Por eso, no sorprendió ver los últimos minutos de la práctica de muy buen ánimo y muchas risas. "Es así el grupo, son muchos años juntos en distintos torneos y estamos muy cómodos. Nos gusta entrenar con buen clima, un poco más distendido, pero también ustedes vieron la parte más relajada (risas) pero hay otros momentos de la práctica que son distintos, en medio de competencia, aunque siempre tratamos de terminar con el mejor humor, porque es un poco la hermandad que hemos conseguido durante tanto tiempo", aseguró.

El buen clima no se negocia. Cuando se trabaja en serio, todos concentrados, y después lugar a risas y cargadas.

El buen clima no se negocia. Cuando se trabaja en serio, todos concentrados, y después lugar a risas y cargadas.

En el aspecto personal, reconoció que haber firmado contrato con el Básquet Girona de la Liga Española, lo deja "mucho más tranquilo, ya tengo equipo, vengo a jugar sin otras distracciones externas y puedo enfocarme de lleno en la Selección". Y también hizo hincapié en su estado, después de tantas lesiones: "Me siento muy bien, me vino muy bien la ventana anterior para tomar ritmo de juego, venía de mucho tiempo sin jugar, fue larga la recuperación, y ahora diría que ya estoy casi al 100% de mis posibilidades, aunque soy exigente conmigo mismo, me estoy sintiendo bien y todo me sirve para seguir agarrando ritmo", contó con satisfacción.

Por último, de cara a la doble fecha de eliminatorias, Patricio Garino analizó que "tenemos puesta la cabeza en Canadá, que es el primer partido y va a ser durísimo, con un plantel casi completo de NBA y es lo que estamos trabajando. Vamos paso a paso, primero enfocados en eso y después tendremos que cambiar el chip rápido porque a los pocos días jugamos acá con Bahamas, que para algunos puede ser más accesible, pero no nos podemos confiar porque es un partido y puede pasar cualquier cosa, por lo que lo vamos a preparar con la misma seriedad".