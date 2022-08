Piden a comercios prohibir el ingreso del femicida Fabián Tablado

Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló, fue declarado persona no grata en el partido de La Costa, luego de que anunciara su intención de radicarse en la localidad de San Clemente del Tuyú.

Su llegada al distrito movilizó a la sociedad local y también a los concejales costeros que acompañaron un manifestación realizada esta semana en repudio a la presencia de Tablado.

En las últimas horas, Sandra Santiago, edil del Frente de Todos, brindó detalles de algunas acciones adicionales para dejar de manifiesto el desagrado generalizado sobre la idea del femicida de trasladarse a esa localidad.

“No queremos un femicida como Tablado en nuestro distrito” expresó la concejal en declaraciones al programa Siete Colores, por FM 97Une.

Aunque admitió que “constitucionalmente Fabián Tablado tiene derecho a vivir donde quiera dentro del territorio argentino y nosotros no somos quienes para prohibirle el ingreso”, la concejala dejó en claro que “los vecinos de La Costa no queremos a un Tablado en nuestra comunidad, no queremos un femicida de esta magnitud en nuestro municipio”.

“Somos un pueblo tranquilo, nos conocemos todos y no creo que nadie le vaya a dar trabajo”, aseguró Santiago.

113 puñaladas, 113 veces no, la leyenda de los carteles de la marcha en San Clemente del Tuyú.

Pedido a los comerciantes de San Clemente del Tuyú

En esa línea la edil oficialista les pidió a “los comerciantes que peguen una foto del agresor para informar que es una persona no grata y que se reserve el derecho de admisión”.

“Más allá de que la comunidad se expresa en las calles, necesitamos el apoyo de todos”, recalcó la dirigente.

Por último Santiago sostuvo: “el cuerpo legislativo tanto nacional, provincial y municipal tienen un debate pendiente sobre la reinserción de esta gente” porque “en algún lugar debe vivir”.

En tal sentido, manifestó que la declaración del Concejo Deliberante es “una condena social porque es lo único que tenemos al alcance de la mano para poder hacer”.