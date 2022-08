Incendio de autos en Aldosivi: "Hay que encontrar a los culpables porque esto no es gratis"

El titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe), Eduardo Aparicio, pidió encontrar "en lo inmediato" a las personas que incendiaron autos en la villa deportiva del Aldosivi para "llevar tranquilidad a la familia" del club.

"Hoy está trabajando la Justicia para encontrar a los culpables porque este hecho no es gratis. Necesitamos darle una tranquilidad a la familia de Aldosivi", dijo el funcionario bonaerense, quien prefirió no anticipar avances de la investigación policial para "no entorpecer" la búsqueda de los delincuentes.

El referente de la APreViDe se mostró en la villa junto a los jugadores y directivos de Aldosivi para brindar su respaldo después del grave hecho que se vivió en la noche del jueves. "Esperamos que haya buenos resultados de la Justicia en lo inmediato. Lo merece Aldosivi, y hay que darle tranquilidad al hincha", consideró, en diálogo con 0223.

Aparicio, además, aclaró que es una "medida preventiva" la suspensión de público que se determinó para el próximo partido con Vélez y dejó abierta la posibilidad de que vuelvan los hinchas en los encuentros siguientes. "Esa medida se tomó para que el socio y el hincha honesto esté tranquilo. Hoy tenemos que evaluar qué pasó y por eso hay una Justicia detrás del caso", insistió.

Aparicio (derecha), junto a Tillous y el jugador Santiago Silva. Foto: 0223.

En Aldosivi, en tanto, valoraron el trabajo que mantiene "codo a codo" la Prefectura Naval Argentina (PNA) con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para esclarecer el ataque intimidatorio contra el plantel cuanto antes. "Lo que pasó es una barbaridad y una cosa de locos, No es la foto que queremos para el club", señaló Hernán Tillous, director deportivo del "Tiburón".

El dirigente resaltó las expresiones de apoyo que hizo llegar el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia", el intendente Guillermo Montenegro, y otros funcionarios y políticos. "Todos nos están dando apoyo. Vamos a encontrar a los responsables que hicieron esto", afirmó.

El ataque y la investigación

El incendio de cinco autos se registró en la noche del jueves, a las pocas horas de que se conociera una nueva derrota del “Tiburón” en el partido que disputó contra Godoy Cruz en Mendoza. El fuego afectó a vehículos que son propiedad de los jugadores "Pancho" Cerro, Jose Devecchi, Javier Iritier, Bautista Kociubinski y Lucas Rodríguez Pagano, quien es uno de los colaboradores del DT Somoza.

La intimidación al plantel se enmarca en la serie de derrotas consecutivas que sufre Aldosivi desde hace varias fechas. El conjunto de Leandro Somoza no levanta cabeza y ya acumula nueve partidos perdidos en la Liga Profesional, un escenario que pone cada vez más cerca al “Tiburón” del descenso de categoría.

Por el momento, los responsables del ataque no lograronser identificados. La hipótesis que baraja la Prefectura por estas horas es que habrían sido al menos cuatro agresores. En los primeros peritajes, los efectivos avanzaron con el secuestro de botellas, por lo que se presume, que allí estaría el líquido inflamable con el que un grupo de desconocidos desató el siniestro.

El ataque causó expresiones repudio generalizadas en todo el arco deportivo. "El club Atlético Aldosivi expresa su total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio deportivo. La violencia nunca es el camino. Seguiremos trabajando y fomentando los valores de respeto, compromiso y amor por estos colores", manifestó el club, al sentar su postura por los hechos a través de un comunicado.