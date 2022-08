El Barcelona con acento de Mar del Plata

El reconocido analista de video de rugby, Ramiro Bibiloni, divide sus horas entre su trabajo amateur (desde lo remunerativo) en Mar del Plata Club y el trabajo profesional para el Barcelona, el mismo club donde jugó Lionel Messi y que tiene su equipo de rugby en la Liga de Honor de España.

Por Lucas Currá (especial para 0223)

Ramiro firmó contrato con el "Barca" en 2020 y extendió su vínculo hasta la temporada 2022/23, en una doble tarea que realiza tanto en Europa como en la "Feliz", siempre con Hudl como bandera, un proveedor de software que ofrece una plataforma de vídeo y análisis para entrenadores y atletas. "Las diferencias que hay en ambos clubes son que los staff nos piden cosas diferentes, hay requerimiento y exigencias distintas. En Barcelona tuve unos entrenadores el primer año y el segundo otro, también hay cambios de jugadores, algunos renuevan, llegan otros nuevos, algo que en el amateurismo no existe. También el trabajo en Barcelona es por streaming, hay 5 horas de diferencia, me levanto todos los domingos a las 6 de la mañana, analizo en vivo pero a distancia, en Mardel lo hago en la cancha con el Head Coach sentado al lado", enfatiza el nacido en Mendoza, pero con más de 40 años en nuestra ciudad.

Bibiloni con la pc, en un partido de su Mar del Plata Club.

Bibiloni comenzó su tarea en plena pandemia en el club blaugrana, pero recién hace un par de meses pudo estar por primera vez con el equipo; "En mayo viajé a Barcelona, fue una experiencia espectacular, estuve con los jugadores, una semana de entrenamientos, los acompañé al partido de Cuartos de Final, me atendieron de maravilla, el staff, el presidente, el vice, es un orgullo ser analista de video del Barca Rugby".

El trabajo de Ramiro se mezcla entre el club de sus amores, en donde como los jugadores, no cobra por sus servicios, sino que simplemente devuelve lo que recibió, aunque su trabajo lleve un largo tiempo y requiere de equipamiento y conocimiento que pocas personas tienen en la ciudad. "No hay diferencia entre el amateurismo y el profesionalismo, analizo con una aplicación de Hudl que se llama Coda en la Mac y ICoda en el Ipad, voy marcando todas las situaciones de juego, gracias a un trabajo de mi mentor (Carlos Muñoz), una vez que termina el partido eso genera un archivo, lo exporto a Hudl SportsCode, ahí está todo lo que entrenador necesita. El último paso es unir el partido con las líneas de tiempo a la plataforma Hudl, que corre sobre Windows, Mac, cualquier navegador y ahí los jugadores desde una computadora o dispositivo móvil (celulares desde ya), a las 12 horas ellos ya tienen todo en Hudl, con una serie de reportes que se hacen a medida de lo que piden los entrenadores", remarcó.

En mayo, tuvo la oportunidad de visitar Barcelona y estar con el plantel.

También se expresó Marcelo Martínez Etayo, ex presidente de la Unión de Rugby de Mar del Plata y actual integrante de la Subcomisión de Rugby de Mar del Plata Club, quien opinó que "toda la tecnología impacta en nuestra sociedad, son nuevas costumbres, es un nuevo juego, le da la posibilidad a que los protagonistas vean las cosas varias veces, los entrenadores analicen a los rivales". A su vez, contó que "esta herramienta lo veo en mi hijo Santiago (medio scrum titular de Mar del Plata Club), les da una gran inyección, se entusiasman viendo, corrigiendo, además de entrenarse, el gimnasio, que es algo importante, ellos les gusta verse, es otra faceta más del juego, mirar las cosas repetidas veces, pueden ver todas sus acciones del partido, nosotros en nuestra época no lo teníamos, le dedican mucho tiempo a estas plataformas, en el Club lo llevamos un escalón más abajo y lo hacen también los chicos de M19. Luego hay una cuestión personal, más allá de la tecnología, es importante quien lo hace, Ramiro es una persona de la casa, los chicos lo quieren muchísimo, acá conjugamos muy bien la tecnología de punta de Hudl con Ramiro".

Por último, Bibiloni enfatizó que "los más importante son los jugadores, en Mar del Plata Club desde el Rugby Infantil y en Barcelona ya hay algunos jugadores juveniles, de la cantera, lo fundamental son ellos, el segundo punto es el staff, que tiene que estar actualizado y ser moderno y en última instancia esta es una herramienta que mejora y que colabora con las aptitudes y destrezas individuales y entendimiento del juego. Vos podés tener el mejor software del mundo y no tenes buenos jugadores no sirve, el análisis de video conlleva una decisión política de cada club, no hay duda que los jóvenes demandan esto".

La tecnología y el deporte cada vez están más unidas y desde Mar del Plata hasta Barcelona se conectan.