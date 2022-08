Jorge Rial lanzó un repudiable comentario por el caso Cirigliano: "Para afanar se puso el pantalón de Boca"

El mundo del fútbol quedó conmocionado tras conocerse la noticia de la detención de Ezequiel Cirigliano, ex mediocampista de River, luego de haber protagonizado un robo en una casa de la localidad de Caseros.



Mientras que algunos periodistas se interesaron por contar la historia de Cirigliano y los detalles de su detención, otros, como Jorge Rial, aprovecharon el momento para realizar bromas de muy mal gusto sobre el tema.



Durante su programa de C5N llamado Argenzuela, el ex conductor de Intrusos hizo un repudiable comentario y fue fuertemente criticado en redes sociales.



Mientras estaba analizando la foto en la que se lo ve al ex mediocampista de River detenido, Rial mencionó: “Fijate el detalle, cuando fue a afanar qué se puso. El pantalón de Boca. Es la vestimenta oficial... vestimenta oficial de los chicos chorros”.





La foto de Cirigliano detenido por la policía se viralizó rápidamente en redes sociales, en la que se lo puede ver vestido con una camiseta del PSG y, sorpresivamente, con un pantalón de Boca. En este contexto, Jorge Rial aprovechó el momento para hacer un comentario desagradable.



Tras recibir numerosos reproches en redes sociales, el conductor pidió disculpas. “Tienen toda la razón del mundo. Un pésimo chiste de peor gusto. Perdón a todos los hinchas de Boca. No hay justificativo para tamaña boludez. A veces uno se quiere hacer el chistoso y no lo es. De vuelta, disculpas”.