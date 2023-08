"Las negritas quieren fama": Morena Rial apuntó contra las exniñeras de su hijo

Luego del descargo de Melina y Daiana en LAM, exniñeras de Francesco Benicio, el hijo de Morena Rial, la mediática hizo un fuerte descargo en Instagram (@moreerial) y les dedicó una repudiable frase.



“A las negritas que quieren dos minutos de fama, me chupa tres carajos lo que puedan llegar a decir. Primero: que se fijen en las cosas que hacen ellas, para venir a hablar de mí”, sentenció muy enojada y agregó: "¿Le pueden avisar a Melany que enfoque bien la camarita? Que se ven mucho las chapas del techo...".



Además, apuntó contra las panelistas de LAM. “A todos los que hablan mal de mí, les deseo lo mejor igual, pero tienen demasiado con sus vidas. ¿Por qué no controlan a sus maridos con quién se acuestan?, ¿por qué no se fijan qué pasó con sus maridos? No quiero decir nada, yo sé mucho pero me tengo que callar la boca”.



Morena continuó picante diciendo: “Si no quieren que salga a contar todas las cosas que sé: como con quién se acostaban, con quién no se acostaban, quién los cuernea, quién no los cuernea... Fíjense un poquito en sus vidas, se ve que no tienen otro tema para sacar”.

“Pobrecitas, la tele está en decadencia, la verdad. Me da vergüenza desde la numeróloga (por Pitty), hasta la última panelista... Fíjense con quién se acostaban, a los cuartos que se pasaban, fíjense ustedes porque si tengo que empezar a hablar se funde todo acá”, cerró Morena.