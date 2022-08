Empeora la salud de Enzo, el nene de 2 años con leucodistrofia

Enzo Reyna, el chiquito de 2 años que padece leucodistrofia -una extraña enfermedad degenerativa- en los últimos meses empeoró su estado de salud y la familia está desesperada, porque la criatura necesita de una silla especial y de una serie de elementos para mejorar su calidad de vida. A pesar de los numerosos trámites realizados, la obra social Ioma todavía no se los entregó.

Desde Ioma informaron a 0223 que esperan que en las próximas horas se resuelva la situación y el pequeño tenga los elementos médicos. “El viernes llegó el tema a Presidencia y se dio orden la para que se haga la entrega”, señalaron desde la obra social.

A fines de marzo, familiares y amigos de Enzo realizaron una enorme campaña solidaria en las redes, juntando fondos para que el nene sea tratado en la Hospital Italiano de Capital Federal, único centro del país que trata la leucodistrofia, el particular trastorno genético que padece el nene. Sin embargo, los diagnósticos médicos no fueron favorables: a Enzo le dan un año de vida.

“A mi hijo le diagnosticaron la enfermedad hace 4 meses y medio y en los últimos meses empeoró muchísimo porque no camina ni gatea y no dice palabra. Le dan calambres, puntadas y tampoco puede dormir bien. Necesitamos que Ioma cumpla con lo que le pedimos”, expresó Pía, mamá de Enzo Reyna.

En declaraciones a 0223, la mujer contó el drama diario que padece su chiquito: “Él no tiene control de su cuerpo y sentado le da vértigo, por eso necesita de una silla especial. Está todo el día a upa porque no se puede mantener sentado y acostado. Está haciendo terapia en el Inareps pero necesita de una acompañante terapéutica. Lamentablemente Ioma se la rechazó porque dice que el nene no cumplió los 6 años, edad que fijan ellos. Por eso, estamos con un amparo judicial contra la obra social”, advirtió.

Tanto la madre como el papá son policías y desde hace unos meses que vienen solicitando una silla postural a medida del nene, una reposera de baño y unas almohadas de posicionamiento nocturno, que lo ayude a evitar las enormes contracturas que el chiquito sufre durante la noche. “No es por falta de papeles, ya hemos llenado un montón de planillas en Ioma. No sabemos a quién recurrir”, concluyó.