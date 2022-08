Rodolfo Ranni: "Extraño mucho hacer televisión, pero ahora no hay ficción"

Rodolfo Ranni, uno de los actores más destacados de la Argentina, confesó que extraña mucho hacer televisión, pero remarcó que "ahora no hay ficción". Actualmente "El Tano" se encuentra de gira nacional protagonizando Divino Divorcio junto a Jéssica Schultz.

De cara a su futuro en la actuación, Ranni le adelantó a Pablo Montagna en su programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia FM 90.1), que se encuentra en pleno proceso de preparación de la próxima temporada de verano y también una película. "Vamos a filmar una, pero será el año que viene porque necesitamos nieve", detalló.

Con respecto a sus viajes al interior por la obra que protagoniza, el actor comentó que allí "la gente está utilizando muy poco el barbijo". Justamente fue en una de esas giras en las que se contagió coronavirus: "Me contagié en un pueblito del interior. Yo utilizo barbijo y la gente me pide que me lo saque".

“Tengo que pedirle a la gente que no me bese porque yo soy responsable del uso del barbijo”, siguió.

Por último, también abordó la situación del país y se lamentó porque "en el interior del país la gente está sufriendo por la soja y la falta de gasoil". "Los precios en el supermercado reflejan lo que estamos pasando", cerró.