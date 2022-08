Atlético Tucumán, de fiesta: goles de lujo ante Barracas Central para seguir como líder

Atlético Tucumán (32 puntos) se consolidó esta noche en lo más alto de la clasificación y derrotó claramente a Barracas Central (17), por 4 a 0, en uno de los partidos que clausuró la realización de la 15ta. fecha del torneo de la LPF.

En un estadio Monumental José Fierro repleto, el equipo del entrenador Lucas Pusineri consumó un triunfo convincente, que alimenta su sueño de pelear por el título.

El delantero marplatense Cristian Menéndez fue titular y abrió la cuenta a los 21´, con una espectacular chilena, además de luego asistir a Ramiro Ruiz Rodríguez (St. 4m.). Joaquín Pereyra (St. 14m.) y Mateo Coronel (St. 47m.) ¡desde atrás de mitad de cancha! le dieron el cómodo éxito al ‘Decano’, que se mantiene invicto en condición de local, con 6 victorias y 2 igualdades.

Atlético Tucumán ejerció un dominio nítido y calcó un rendimiento que exhibió durante buena parte de este certamen: un conjunto sólido y granítico en el fondo (consiguió su undécima valla en cero), dinámica en la zona de medios y oportunismo en el tándem ofensivo para concretar.

El conjunto local empezó a ganar mucho antes de esa magnífica chilena del ‘Polaco’ Menéndez, que mostró esa repentización auténtica para ensayar la pirueta, luego del rebote en Paz, tras el tiro de larga distancia de Tesuri (21m. Pt.).

Porque más allá de que Barracas Central (regresó el DT Rodolfo De Paoli luego de cinco meses, esta vez en dupla con Alejandro Milano) se animó ‘al golpe por golpe’ en los minutos iniciales (hubo un disparo cruzado de Valenzuela que se fue desviado), la mitad de cancha del ‘Decano’ empezó a prevalecer y marcó diferencias.

El equipo visitante contó con un cabezazo de Ferreyra que desvió el boliviano Carlos Lampe (32m.), pero antes de la finalización del período, un remate de Isnaldo que tapó bien Gagliardo pudo haberse convertido en el segundo tanto de Atlético.

Apenas iniciada la segunda mitad, el conjunto de Pusineri liquidó la historia, cuando Menéndez desairó a Paz y tomó el balón por el costado derecho llegando libre, sin oposición, hasta el borde del área.

El exdelantero de Independiente y Quilmes le cedió el pase el pibe Ruiz Rodríguez, quien definió en forma potente y se llenó la boca de gol. 2-0

Más allá del ingreso de Facundo Castro por un inexpresivo Colmán al equipo de Parque de los Patricios le costó ocupar espacios en materia ofensiva, porque el ‘Decano’ se cerró bien atrás.

Encima, una avivada de Pereyra (cuyo pase será comprado por la entidad tucumana a Rosario Central en 500 mil dólares por la mitad de la ficha) le permitió ensanchar las cifras, cuando el mediocampista observó que el arquero Gagliardo estaba mal ubicado y despachó un remate desde fuera del área.

De allí hasta el final, el DT Pusineri tuvo tiempo para dosificar esfuerzos en sus futbolistas e introdujo cambios, a la espera de un motivante cruce con Boca Juniors (domingo, a las 18.00, en la Bombonera) que le puede permitir sacar chapa de candidato al título.

Y la cereza del postre llegó en tiempo de descuento, cuando el ingresado Coronel le pegó desde detrás de mitad de cancha, con un equipo visitante jugado en procura de achicar cifras, encontró adelantado a Gagliardo y desató la locura en las tribunas con un 4-0 esplendoroso.

Por su lado, Barracas Central, en su lucha por sumar unidades para garantizar su permanencia en la categoría, recibirá este lunes a Colón de Santa Fe (15.30), en su estadio de Olavarría y Luna.

Síntesis

Atlético Tucumán (4): Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Eugenio Isnaldo; Cristian Menéndez y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Barracas Central (0): Maximiliano Gagliardo; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Ignacio Díaz; Fernando Valenzuela, Carlos Arce, Iván Tapia y Pablo Mouche; Bruno Sepúlveda y Cristian Colmán. DT: Rodolfo De Paoli-Alejandro Milano.

Goles: PT 21m. Menéndez (AT); ST 4m. Ruiz Rodríguez (AT); 14m. Pereyra (AT); 47m. Coronel (AT)

Cambios: ST antes del comienzo; Matías Orihuela por Risso Patrón (AT); 10m. Facundo Castro por Colmán (BC); 18m. Gastón Gil Romero por Pereyra (AT); 26m. Brian Calderara por Juan I. Díaz (BC); 29m. Augusto Lotti por Ruiz Rodríguez (AT); 35m. Mateo Coronel por Menéndez y Francisco Di Franco por Acosta (AT); 36m. Neri Bandiera por Valenzuela (BC)

Amonestados: Risso Patrón (AT) Mouche, Ferreyra (BC)

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).