Alertan sobre un "vampiro blanco" que busca mujeres lactantes para tomar su leche materna

Un insólito caso de "lactofilia" sacude a una pequeña localidad de Río Negro. Varias mujeres de Roca denunciaron públicamente a una persona de Ingeniero Huergo que utiliza las redes sociales para comprar leche materna, un acto que está totalmente prohibido por ley.



Según publicó el Diario Rio Negro, esta persona utiliza un perfil falso de Facebook para captar mujeres lactantes y así obtener su leche para beberla a cambio de dinero.



Las denunciantes arrojaron que el sujeto, de aproximadamente 40 años, pide extraerla él mismo del pecho de las mujeres, con la excusa de que no se "contamine". “Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar ya que intentó meterla en una camioneta”, alertaron.



El hombre, cuya identidad real aún se desconoce, habría justificado el consumo de leche materna como un presunto tratamiento por una enfermedad que padece. El sujeto, a través de publicaciones de Facebook, se ofrece a pagar 3200 pesos por extracción tres veces por semana, según pudo constatar el Diario Rio Negro.



“A mí me escribió porque tenía una enfermedad y la leche materna era su tratamiento, pero tenía que ser directa del pecho porque si no perdía sus nutrientes”, comentó una joven que se vinculó por redes con el sujeto denunciado.

Otra joven de Roca aportó un testimonio clave al Diario Rio Negro: “Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera y me dijo que fuera que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto”, contó.

“Cuando llegué al lugar el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, yo no sabía con que me iba a encontrar. Estaba la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”, continuó la joven, que pidió preservar su identidad por cuestiones de seguridad. “Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”.

“Después me enteré que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho. A mi creo que fue porque estaba con mi marido, pero a mi eso no me pasó”, cerró la joven, que también aseguró que cuando quiso volver a comunicarse con el "vampiro blanco" este lo había bloqueado en todas las redes.

La lactofilia es un tipo de fantasía sexual que esta relacionada al consumo de leche materna. A estos sujetos se los llama "vampiros blancos" y su práctica a veces implica un abuso. En este caso, la persona a través de excusas busca tomar leche directamente de los pechos de la mujer lactante como una forma de excitarse sexualmente.