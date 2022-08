Tras las críticas, Tini le declaró su amor a Rodrigo De Paul

En los últimos días, Tini fue centro de críticas y burlas por una respuesta un poco seca sobre el amor que siente por Rodrigo De Paul, su actual pareja. Esta vez, para calmar las aguas, la cantante confirmó su amor por el futbolista a través de las redes sociales.



"¿Estás enamorada?", le había preguntado Lizardo Ponce a la ex Violetta en la gala por los Premios Gardel 2022. “Qué palabra. Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”, contesto la artista. Su particular respuesta generó una ola de comentarios en redes sociales por lo poco afectivo de sus palabras, hasta algunos insinuaron que en realidad Tini no ama a De Paul.



La cantante para dejar atrás las críticas, confirmo su amor por el mediocampista argentino a través de las redes sociales. Horas más tarde de su polémica, la estrella pop compartió en su Instagram un posteo sobre su participación en los premios: “Premios Gardel, que hermosa noche me llevo en el corazón para siempre. Gracias a toda la gente por haber votado y por el amor incondicional de siempre. Gracias a todo mi equipo por estar siempre y acompañarme en cada paso. David Lebón, un sueño compartir esa canción y momento con vos, gracias. María Becerra te amo, te admiro, y este premio compartirlo juntas me hace tan feliz que no te das una idea. Gracias por todo los amo”, escribió.



Rodrigo De Paul, que cada vez que puede sube una foto a sus redes junto a su novia, dejó un dulce comentario en la foto de la Triple T: “BRILLAS, felicitaciones mi amor”, comentó junto a emojis de corazones entrelazados.



Tini, al ver las tiernas palabras de su novio, decidió aprovechar el momento y dejar a un lado los comentarios de los usuarios que dudaban del amor que siente por su pareja: “Gracias mi vida. Te amooo”. De esta forma, la ex Violetta supo ponerle fin a una polémica que seguramente generó incomodidad dentro de la relación.