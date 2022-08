La familia de Evangelisti niega que se hayan comunicado con el exarquero de Alvarado

La causa tuvo un paso atrás respecto a lo bueno que se había conocido a la tarde y que decía que Leandro Evangelisti había sido encontrado por la policía de Palma de Mallorca y se había avisado a su familia, con quien luego se comunicaría el exarquero de Alvarado que estaba desaparecido desde el 18 de agosto en aquella ciudad de España. Sin embargo, su hermano Nahuel, aclaró la situación y negó que alguien lo haya visto fehacientemente y sigue la denuncia de búsqueda.

A través de su cuenta de facebook, Nahuel explicó que "la policía de Mallorca se acercó al hospedaje donde él estaba parando y no lo encontraron, pero los compañeros de habitación le informaron a la policía que estaba bien y se encontraba trabajando. La denuncia de búsqueda todavía no se dio de baja ya que se debe presentar formalmente a la policía para que puedan desestimar el caso. Por el momento Leandro no se comunico con ninguno de nosotros (sus familiares)".

Por lo tanto, la preocupación y la desesperación sigue siendo la misma, porque la policía no lo encontró en el lugar y no pueden basarse en "rumores de personas que no conocemos". Además, a la hora de la publicación (ya medianoche en España), Leandro no se había comunicado ni presentado ante la policía para dar por terminada la búsqueda.

También, quiso dejar en claro que tienen un amigo de la familia que está ayudando desde España y no tiene más información que la aportada, pero que por cuestiones de seguridad la policía no les brindó el domicilio donde está viviendo Evangelisti.

De esta manera, la búsqueda de Leandro Evangelisti sigue adelante en Palma de Mallorca. El exarquero de 40 años, que tuvo dos pasos por Alvarado, no se comunica con su familia desde el 18 de agosto y el domingo fue hallado extraviado su celular en una playa. Actualmente, residía en la ciudad de Can Pastillas, de dichas Islas Baleares.