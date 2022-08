Alvarado suma once sin ganar y se sigue hundiendo

El rival no hizo mucho más pero Alvarado volvió a perder. En realidad, sí hizo algo más: un gol. En una pelota parada, Leonardo Ferreyra le ganó en la alturas a Lamardo, superó a Pedro Fernández y selló el 1 a 0 definitivo de Almagro en su cancha para golpear al "torito" y comprometerlo seriamente con el descenso por la 31° fecha de la Primera Nacional. El próximo fin de semana, una final en el Minella ante Nueva Chicago.

Además del resultado, Alvarado sigue estando en deuda en el juego, se conformó con ir a buscar el empate y cuando tuvo que salir con todo por la igualdad, más allá de alguna jugada aislada no tuvo demasiados argumentos para conseguirla. En la primera parte comenzó bien parado, pero muy atrás y cediendo la iniciativa para un Almagro que tampoco generaba situaciones de peligro. Una pelota parada que anticiparon en el primer palo y cruzó el área fue lo mejor en ese lapso para los de Paparatto, y después se fue embarullando en sus propias imprecisiones frente a un "torito" que no dejaba espacios y lo tenía controlado. Por eso, con el correr de la etapa, se animó más y le faltó contundencia. Victorio Ramis contó con dos chances netas para definir, pero en una le picó mal la pelota cuando estaba en una posición inmejorable y en la otra tardó mucho para definir y Guzmán lo cruzó justo.

En el arranque del complemento no pasaba demasiado, y como pasa siempre en estos partidos, lo podía romper una pelota parada. Y así fue. Ramirez lanzó, Leonardo Ferreyra anticipó perfecto y sentenció a Fernández para tomar ventaja. Obligado, Alvarado salió con todo y casi lo iguala en un córner que Robledo remató y la pelota fue devuelta por el palo. Sin embargo, fue lo único, porque los cambios no le dieron resultado, el apuro fue mal compañero y no supo por dónde entrarle a un rival que se aferró a los tres puntos.

Síntesis

Almagro (1): Cristian Aracena; Walter Rueda, Mauricio Guzmán, Francisco Delorenzi y Leonardo Ferreyra; Gonzalo Giménez, Agustín Bolívar, Enzo Fernández y Federico Boasso; Tomás Conechny y Nicolás Serveto. DT: Norberto Paparatto.

Cambios: ST 3’ Juan José Ramírez por Giménez, 23’ Gonzalo Jaque por Fernández y Facundo Fabello por Delorenzi.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Juan Francisco Mattia y Nazareno Solís; Franco Malagueño, Ariel Cháves y Gonzalo Lamardo; Matías Rodríguez; Victorio Ramis y Facundo Pons. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST 18’ Agustín Araujo y Leandro Vella por Cháves y Lamardo, 31’ Marcos Astina y Mauro Valiente por Rodríguez y Ramis.

Goles: ST 14’ Ferreyra (Alm).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: “Tres de Febrero”.