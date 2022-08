Se juega la última del Torneo Oficial

No será un fin de semana más de hockey. Después de las vacaciones de invierno, el regreso se dará con la disputa de la última fecha de la fase regular en el Torneo Oficial Femenino donde todavía quedan tres lugares en el Top 8 que definirá el campeón de la temporada.

Ya están en esa instancia IDRA, Universitario, Mar del Plata Club, CUDS e IAE Club; pero hasta el último de la tabla de posiciones, tiene chances de clasificarse. El duelo clave se dará entre Trinity que tiene la ventaja por ubicarse sexto con 19 unidades y Once Unidos que en su primera temporada en la elite local, tiene 16 puntos y de obtener un resultado positivo podría hacer historia. Sporting está con 18 unidades cosechadas a lo largo del año ubicándose en el séptimo puesto y para tratar de meterse en la lucha por el certamen, tendrá que medirse nada menos que con el puntero, IDRA. Banco Provincia está en la misma línea que “Once” pero con una peor diferencia de gol. Las dirigidas por Mariano Maidana tendrán que visitar en La Josefa a CUDS para conseguir puntos y esperar resultados. Además, no se quiere bajar de la discusión Del Valle de Necochea que está último (14) y se cruzará con Mar del Plata Club.

En la Línea “B”, Biguá ha tenido un paso arrollador por la primera mitad del año con 15 victorias en 17 partidos por lo que apunta a jugar en Top que unirá a los últimos de la Línea “A” con los primeros de la “B”. Sporting “B” ha logrado ubicarse en el segundo lugar y tratará de asegurarla recibiendo a Campo de Pato de Balcarce. Detrás están CUDS “B” y Mar del Plata Club “B” peleando por un lugar con Polideportivo Villa Gesell. Las dirigidas por Karina Pagnussat jugarán ante el líder, las de Santa Celina lo harán en Pinamar ante CET y las gesellinas recibirán a Libertad. En el restante cotejo, Náutico se enfrentar con River.

En Línea “C”, el campeón es IAE Club “B” que tiene asegurado el primer lugar con una diferencia de 10 puntos y se medirá con Banco Provincia “B” y Talleres es el segundo con 5 unidades de ventaja por lo que tendrá que cerrar el calendario ante Serena sin mucho en juego. El tercer puesto está en disputa entre MDQ 06 HC e IDRA “B”. El primero se enfrentará con Miramar, mientras que el segundo visitará a Pueyrredón.

Los caballeros, por su parte, tendrán la fecha 10 que es la última de la instancia regular. CET es líder y quiere sostenerse ahí cuando visite a Náutico. MDQ 06 HC está segundo con un partido pendiente, pero tendrá que jugar este domingo ante Libertad. Por último, Campo de Pato de Balcarce recibe a Del Valle de Necochea de buen torneo.

Cronograma – Fecha 18

Línea “A” (Sábado 6 de agosto)

16.30 hs. – En La Josefa – CUDS vs. Banco Provincia

16.30 hs. – En Universitario – IAE Club vs. Universitario

16.30 hs. – En MDP Club – MDP Club vs. Del Valle (N)

16.30 hs. – En CMH 1 – IDRA vs. Sporting

18 hs. – En CMH 1 – Trinity vs. Once Unidos

Línea “B” (Sábado 6 de agosto)

16.30 hs. – En Biguá – CUDS “B” vs. Biguá

16.30 hs. – En Pinamar – CET (Pinamar) vs. MDP Club “B”

16.30 hs. – En Pinamar – Polideportivo Villa Gesell vs. Libertad

16.30 hs. – En CMH 2 – Náutico vs. River

16.30 hs. – En Villa Marista – Sporting “B” vs. Campo de Pato (B)

Línea “C”

Sábado 6 – 16.30 hs. – En Banco Provincia – Banco Provincia “B” vs. IAE Club “B”

Sábado 6 – 18 hs. – En CMH 2 – MDQ 06 HC vs. Miramar

Domingo 7 – 16 hs. – En Biguá – Pueyrredón vs. IDRA “B”

Domingo 7 – 16.30 hs. – En CMH 2 – Talleres vs. Serena

Torneo Oficial Masculino – Fecha 10 (Domingo 7 de Agosto)

13 hs. – En CMH 1 – Náutico vs. CET (Pinamar)

15 hs. – En Balcarce – Campo de Pato (B) vs. Del Valle (N)

17.30 hs. – En CMH 1 – MDQ 06 HC vs. Libertad