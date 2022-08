Alvarado se vuelve a encontrar con un viejo conocido

La única vez que se vieron cara a cara, fue una de las más grandes alegrías que vivió la gente de Alvarado en el último tiempo. El equipo que dirigía Mauricio Giganti se impuso por 4 a 2 en el "José María Minella" y avanzó a la final del Torneo Federal A que, dos semanas después, lo puso en la Primera Nacional ante San Jorge de Tucuman. En un duelo con mucha historia, el "torito" y Deportivo Madryn se reencuentran dos años después en la Primera Nacional y se enfrentan desde las 15 en el sur del país, en un partido en el que los marplatenses ponen mucho en juego.

La historia es linda y "El Coliseo del Golfo" es una cancha que le sienta bien a Alvarado. Ganó tres veces (en una le dieron los puntos por agresión a Gustavo Gatti, aquella vez arquero, hoy mánager del club), empató una (en 2019, que en la revancha ganó y se metió en la final) y perdió sólo dos veces (pero en 2012 fueron a penales y festejó el equipo que dirigía Gustavo Noto). En total, hay 14 enfrentamientos, con 8 triunfos, 4 empates y esas 2 caídas.

Pero la historia es pasada y el presente lo atosiga al "torito". Un andar irregular durante toda la temporada lo pone, de cara a la recta final, penando con una zona del descenso que en gran parte del certamen pareció estar muy lejos. Sin embargo, la racha sin triunfos que ya llegó a ocho, lo empezó a ver bajar hasta ubicarse a sólo 4 puntos de los que hoy estarían perdiendo la categoría.

Para este encuentro, Rubén Darío Forestello no tiene bajas, respecto a los que estuvieron contra Deportivo Morón (derrota 1 a 0 en el Minella), pero el rendimiento y los resultados no han sido los esperados, por lo que se esperan cambios, sobre todo de mitad de cancha en adelante. Leandro Vella, de buen ingreso ante el "Gallo", podría meterse en el equipo en lugar de Marcos Astina, mientras que Victorio Ramis tiene chances de estar desde el arranque para darle más presencia y actitud al ataque por Facundo Pons, el "9" de jerarquía que trajo Alvarado y no cumplió ni con rendimiento ni con goles hasta el momento.

Probables formaciones

Deportivo Madryn: Marcelo Ojeda; Mauro Peinipil, Gonzalo Rocaniere, Sebastián Hernández Le Pors y Lucas Pruzzo; Franco Flores, Federico Recalde, Lucas Pérez Godoy y Andrés Lioi, Lucas González y Rodrigo Castillo. DT: Ricardo Pancaldo.

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Leandro Vella, Ariel Chávez, Gonzalo Lamardo y Nazareno Solís; Victorio Ramis y Jorge Luis Ramos. DT: Rubén Darío Forestello.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: "El Coliseo del Golfo".

Hora: 15.