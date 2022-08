Día del Orgasmo Femenino: ¿por qué cuesta tanto alcanzarlo?

El 30% de las mujeres no llega al orgasmo cuando tiene relaciones y una de cada 10 nunca nunca tuvo uno. Esto según un estudio de la UBA realizado en el Hospital de Clínicas. Y hoy, en el Día Mundial del Orgasmo Femenino, nos preguntamos ¿por qué cuesta tanto alcanzarlo?

Sin clítoris no hay orgasmo. El clítoris es un órgano de entre 7 y 10 centímetros con más de 8000 terminaciones nerviosas que sirve exclusivamente para darnos placer. Solo un 30% de las mujeres tiene orgasmos con penetración, es decir, que la gran mayoría necesita estímulos externos más directos.

Esto se debe a que en la experiencia orgásmica está presente lo biológico, lo psicológico y lo social, donde también entra lo cultural. Durante siglos a las mujeres se nos privó del derecho a gozar. Hoy que el placer es un derecho reivindicado, descubrimos que una mujer informada aprende a sentir y a hacerlo con libertad.

Por eso, recorrimos un sex shop para mostrarles algunos juguetes:

El succionador tiene un pequeño motor que bombea el aire, es estimular el clítoris atrayendo a esa zona la sangre. El cabezal rodea el clítoris, pero no llega a tocarlo, es sutil al estimularlo con la succión y el masaje.

La bala vibradora con más de 10 vibraciones diferentes.

con más de 10 vibraciones diferentes. Hay un juguete muy novedoso que tiene un cabezal giratorio con pequeñas aletas de silicona blanca y suave para asimilar la sensación del sexo oral.

Por otro lado, es importante que el orgasmo no se convierta en la única meta del encuentro. Lo más importante es poder disfrutar todo el proceso. Si llega el orgasmo, bienvenido; si no, otra vez será. Y acordate que “acabar” no marca ningún final, podés seguir.

¿Viste? Ahora, lo sabés.

Agradecemos el asesoramiento profesional de la @lic.lauraenriquez