América analiza reflotar Intratables para reemplazar a Viviana Canosa en A24

Luego de la polémica salida de Viviana Canosa de A24, el Grupo América analiza la posibilidad de reflotar un viejo programa para reemplazar el ciclo de la conductora.

Mientras tanto desde hoy irá hasta nuevo aviso, Río Revuelto, con Gonzalito Rodríguez, dejará de emitirse sólo los sábados a las 20 y tendrá una versión diaria para ocupar el espacio de 21 a 23.

El programa es un magazine nocturno con información, humor, invitados e informes especiales

La chance de la vuelta de Intratables

El lunes por la tarde en las redes se deslizó la idea de reflotar un clásico de America Tv: Intratables. Como se dice hoy en día, por ahora es sólo un run run. Nada confirmado. Intratables es una marca registrada de América. "¿Por qué no?", aseguraron desde el Grupo América a este medio.

Desde ayer mismo hubo llamados y para ver quiénes estarían dispuestos a ser parte de un clásico que finalizó a fines de abril de este año, según le confirmaron a 0223 directivos del canal.

En las próximas horas podría definirse quién estará al frente del ciclo (no se descarta que sea una mujer) y sus panelistas. Lo que no es un dato menor , ya que al estar sin presupuesto, es probable que usen a sus propios contratados, sea de A24 o América TV. Pero aseguran que están armando listas de gente, y le pidieron a una ex productora del ciclo que aporte nombres.