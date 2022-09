Francesca de Natale: “Basta de los mismos discursos y dirigentes que no hacen nada por los ciudadanos"

La protección de la ciudadanía y la necesidad de descomprimir los consulados asoman como las prioridades más urgentes a tratar en el programa político que pretende instalar en el Parlamento italiano Francesca de Natale, la candidata a diputada por la circunscripción de América del Sur que tiene la poderosa coalición de Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni.

De Natale incursiona como una renovación en el escenario electoral que definirá Italia el 25 de septiembre. Sin tener un perfil netamente político, la candidata muestra sus antecedentes como líder de una empresa deportiva y se autodefine como una emprendedora idealista que cree en la meritocracia.

Junto a Marcello Bomrad, el candidato a senador de la coalición de centroderecha, De Natale promete a los italianos sudamericanos ocupar una banca para aprovechar la fuerza de su espacio y generar un “cambio” que ponga fin a las problemáticas que se repiten desde hace diez años.

Así, entre otras propuestas de campaña, la candidata a diputada busca garantizar el acceso a la ciudadanía italiana sin límites generacionales y la creación del Ministerio de los Italianos en el Exterior.

“Hay que decir basta a los mismos discursos y dirigentes que no hacen nada por los ciudadanos que viven en el exterior”, apunta, en una entrevista que le concede a 0223, en el marco de la recorridas que encabeza esta semana por Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

-¿Qué definen estas elecciones? ¿Por qué es importante ir a votar?

-Es importante ir a votar porque en este momento la ciudadanía está en peligro. En el Parlamento Italiano hay grupos que proponen restringir la ciudadanía a los ciudadanos de primera y segunda generación. Nuestra coalición está intentado no modificar esta ley y dar la ciudadanía a todo lo que tiene sangre italiana, y por eso se llama "Ius Sanguinis" (derecho de sangre). Creo que la ciudadanía debe tener un sentido cultural. Una cultura no es porque alguien nació en un lugar, es algo que viene de los padres, de los abuelos, y los bisabuelos.

-En Mar del Plata y otras ciudades también son recurrentes las quejas por las demoras en los trámites con los consulados, ¿ese reclamo también está en la agenda del programa político de la coalición?

-Sí, es algo que me han pedido mucho. La gente me dice que se pone la alarma a la medianoche para tratar de sacar un turno. Es una locura. Y siempre es la misma problemática. No puede ser que en 10 años no se haya solucionado nada. Nosotros vamos luchar por descomprimir los consultados. Sabemos que no pueden absorber toda la demanda que hay.

La ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata tienen la misma cantidad de ciudadanos de Florencia o Verona. Y en esas ciudades italianas, cualquiera puede ir a la comisaría y pedir por el pasaporte. Te digo más: en Italia, si yo quiero tramitar el pasaporte, puedo ir al sitio de la policía en internet y pedir el pasaporte, poner la foto, y después vas a la comisaría, dejas la huella y te verifican la identidad. Si esto se pudiera hacer acá, sería una maravilla.

De Natale aboga por un "voto útil" en estas elecciones. Foto: 0223.

-¿Y ve posible implementar algo así en el corto plazo?

-Sí, por supuesto. Lo que pasa que en estos últimos años ganaron pequeñas fuerzas políticas que, quizás, acá conocen todos pero en Italia ni siquiera son conocidas o escuchadas. Y una fuerza sin mayoría partidaria, nunca puede pasar una ley en el Congreso y hacer algo para cambiar realmente los problemas que hoy existen.

Esto hace que los ciudadanos italianos que viven en el exterior pierdan la confianza. Como ven que nada cambiar, tiran el sobre a la basura y no votan. Muchas personas con la que he hablado me dicen eso. Entonces, en estos días lo que trato de pedirles a los ciudadanos que están acá es que por favor voten, lo que quieran, pero voten.

De Natale se autodefine como una emprendedora idealista que cree en la meritocracia. Foto: 0223.

-¿Pero por qué habría que votar por la coalición que representa?

-Porque les garantizo que si votan con el sobre marrón por Francesca Di Natale como diputada y Marcello Bomrad como senador seguramente va a cambiar algo. El mundo cambió, todos nosotros cambiamos, y la política también cambió: basta de los mismos discursos y de dirigentes que no hacen nada por los ciudadanos que viven en el exterior.

-¿Y por qué busca representar a los italianos de Sudamérica?

-Me motiva el hecho de tener familia en Argentina. Ellos se mudaron a San Martín. Cuando elegí de venir acá para conocerlos, me di cuenta cuáles son los temas principales de los italianos que viven en el país. Y al escuchar el programa de mi coalición, vi que reflejaba mi pensamiento y por eso me comprometí. Yo soy idealista y siempre creo que es importante que alguien adelante una idea concreta para solucionar algo que de verdad no funciona. Sé que tengo poco tiempo para hacerme escuchar pero pido, por favor, que voten con el sobre y no lo tiren a la basura. Acá está en juego la ciudadanía.

-¿Qué expectativa se maneja en el partido de cara a las próximas elecciones?

-Realmente hay muchas expectativas porque todas las encuestas dan un apoyo de más del 50 por ciento a la coalición. Y como tenemos la mayoría en el Parlamento, estamos convencidos que así podemos reparar los derechos de los ciudadanos italianos.

Italia renueva autoridades

Las elecciones para la renovación del Parlamento italiano se llevarán a cabo el 25 de septiembre. Se elegirán 400 diputados y 200 senadores, la totalidad de las dos cámaras del Parlamento, entre ellos 2 diputados y 1 senador en representación de la circunscripción electoral América Meridional, por la cual estarán habilitados a votar 1.535.718 italianos residentes en Sudamérica. En Argentina hay 783.204 empadronados para votar, lo que constituye más del 50% del total de la circunscripción.

Los italianos en Argentina podrán emitir su voto desde el 5 de septiembre y hasta el 20. Cada sufragante recibe por Correo Argentino un sobre en su domicilio con las boletas y será el ciudadano italiano el que tendrá que marcar con una cruz el partido que elige, y enviar. Cada persona recibe un sobre por parte del Consulado con todas la boletas electorales y documentación sobre el procedimiento.

La salida anticipada de Mario Draghi derivó en la disolución del Parlamento y en la renovación de diputados y senadores. Estas elecciones son las primeras tras la entrada en vigencia de una ley de 2019 que achicó la cantidad de parlamentarios.

En la nueva composición de las cámaras se redujeron también los legisladores que se eligen desde el exterior, por lo que los italianos residentes en América Meridional, incluida la Argentina, elegirán un senador en vez de los dos votados en los comicios de 2018, y dos diputados, la mitad de los de cinco años atrás.