Mirtha Legrand: "No me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas, Isabel estaba reinando"

La muerte de la reina Isabel II a los 96 años generó una gran conmoción en todo el mundo y personalidades de todos los ámbitos despidieron a la monarca, cuyo reinado se extendió 70 años. En argentina, la legendaria conductora y actriz Mirtha Legrand se convirtió en tendencia tras conocerse el deceso de la monarca y, en las últimas horas envió sus condolencias a la familia real.

“Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años… Fueron 70 años de reinado. Toda una vida”, dijo Mirtha.

En diálogo con Gente, que fue también difundido por el noticiero América Noticias, hizo referencia a los emblemáticos looks de la reina: “Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero”.

Por último se refirió a la Guerra de Malvinas. “Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”, concluyó.