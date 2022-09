A contrarreloj, buscan un donante de médula para un nene de 3 años

Benjamín Mansilla es un nene de 3 años que en noviembre de 2020 fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B y a contrarreloj necesita un donante de médula para salvar su vida.

El niño marplatense tenía prevista una operación para mediados de septiembre, pero el donante, oriundo de Inglaterra, dio marcha atrás y ordenó que buscaran a otra persona para continuar con el proceso de trasplante para Benjamín.

"A último momento se bajó. Teníamos fecha para hacer la operación y la semana pasada el donante dijo que no, que buscáramos otra persona porque no va a donar la médula", explicó Ángel Mansilla, su papá.

Benjamín superó 12 intervenciones quirúrgicas y en los últimos meses enfrentó algunas recaídas en las que casi pierde la vida. "Venía con una quimio bastante agresiva. Las últimas no las toleraba. Un mes atrás casi lo perdemos. Empezó a perder la temperatura del cuerpo y no le llegaba el oxígeno al corazón. Gracias a Dios se recuperó y apenas estuvo en condiciones le hicieron los estudios pretrasplante", comentó.

Pero el donante británico se arrepintió y no avanzó con los estudios, echando por tierra la esperanza de la familia de Benjamín y la de los médicos del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata que ahora buscan a contrarreloj un nuevo donante.

"El viernes pasado Benja empezó con quimio por miedo de los médicos a que en cualquier momento tenga una recaída y esta vez podría ser fatal", contó su papá a 0223. Sin embargo, para continuar con el tratamiento, necesita un costoso medicamento del cual no hay disponibilidad.

"No conseguimos el donante ni la droga. Necesitamos que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) acelere el sistema. Se toman todo el tiempo y nosotros no lo tenemos. Si no conseguimos el donante y la droga vamos a perder a nuestro hijo", insistió visiblemente desesperado.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria al CBU 0140366203617652549301 o a la cuenta DNI alias Medica.Maleta.Soja. También pueden comunicarse con Ángel Mansilla al 2235-811291.