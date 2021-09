Tiene leucemia, pero la obra social lo dio de baja y le cortó la medicación

Benjamín Mansilla es un bebé de 2 años que en noviembre pasado fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo b de bebé. En medio del tratamiento, la obra social le cortó la medicación y su familia está desesperada.

El niño tiene la obra social de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Si bien la prestación finalizaba en noviembre, la obra social lo dio de baja de manera prematura unos meses antes y lo despojó de su medicamento.

Los problemas con la obra social no son nuevos y la causa de Benjamín motivó una cruzada solidaria por parte de su familia que logró recaudar, gracias a la ayuda de la gente, $870 mil para comprar el medicamento que por el momento tendría cubierto por dos meses más.

Es que el caso del niño marplatense - que recibe tratamiento en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata - es motivo de estudio por parte de las autoridades que podrían determinar un cambio de medicación en cualquier momento.

No obstante, el miércoles sus padres lograron reunir la documentación necesaria en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que Benjamín reciba la medicación que le corresponde por intermedio del Estado.

"Benjamín no se puede quedar sin tratamiento y mucho menos sin medicación. Hasta que no autoricen los papeles, él no va a tener garantizada su medicación", confió Ángel Mansilla, su papá, en declaraciones a 0223 y sintetizó: "Estamos medio a la deriva".