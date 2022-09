Llevó a su perro a la peluquería y le dijeron que se escapó: lo busca deseperadamente

Cuando el pasado Jueves por la mañana Mónica Gómez le entregó a Tota y a Toto, una pareja de caniches que la mujer cría desde cachorros, a una de las propietarias de la peluquería canina ubicada en Florisbelo Acosta al 7900, jamás imaginó que tendría que emprender una campaña para recuperar a una de sus mascotas.

Es que, cerca del mediodía, horario en el que estaba estipulado que la dueña del lavadero regrese con ambos perros de compañía, la mujer llegó al domicilio solo con Tota y le comunicó que Toto se había escapado cuando lo alzó para subirlo al auto y devolverlo a su hogar.

Toto y Tota fueron a la peluquería el pasado jueves. Solo Tota volvió con su familia.

"Me dijo que no pudo seguirlo por qué tenía que entregar los otros perritos que había bañado y que como estaba apurada le aviso a la hija que lo busque pero que no lo encontró", explica Mónica a 0223.

Desde entonces, la mujer comenzó una campaña en las redes sociales para recuperar a su mascota. Toto es un caniche toy mediano de color gris claro y tiene pelo corto. "Es muy dócil siempre vivió con muchas personas y niños. Lo extrañamos mucho", aseguró Laura.

Quien tenga información sobre el paradero del animal, puede contactarse con Mónica al 2236 36-7871