Cambio de postura: la Justicia levantó la suspensión de la licitación del servicio de limpieza

Tres días después de haber dictado una precautelar que suspendió los efectos de la licitación que el gobierno realizó para contratar el servicio de limpieza en edificios municipales, el juez en lo Contencioso Administrativo Nº2 de Mar del Plata, Marcelo Fernández, cambio de postura y este jueves rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa local Quality Clean Solution, suspendiendo la precautelar que estaba vigente.

La decisión se conoció en las últimas horas, luego que el gobierno enviara una serie de oficios en respuesta a la resolución del magistrado, donde dio cuenta de la sanción del Decreto 1996/22, del 26 de agosto, donde adjudicó el servicio de limpieza en favor de la empresa porteña Logistical, que demandará un gasto de $228 millones en un año para las tareas a realizar en el Palacio Municipal y los edificios donde funcionan las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud.

En dichos escritos, los abogados de la Comuna advirtieron el martes al juez Fernández que el 31 de agosto se vencerían las contrataciones directas vigentes tanto con Quality como Logistical, por lo que desde el 1 de septiembre la Municipalidad se quedaría sin el servicio de limpieza, afectando gravemente el desarrollo de las tareas administrativas. Con el rechazo de la cautelar, ahora la firma porteña podrá comenzar a brindar el servicio para el cual fue contratada por 12 meses, con una opción de prorroga por otro plazo similar.

En julio, Quality había iniciado una demanda judicial para revertir el proceso llevado adelante en la Licitación 24/21, la segunda realizada luego que fracasara la primera en 2021. Para la firma, en el segundo pliego se incorporó un requisito para marginarla, ya que se estableció que no podrían participar aquellos proveedores que en los últimos 10 años se les haya revocado contratos celebrados con el Estado nacional, provincial y municipal. Precisamente, años atrás Aubasa -la operadora pública provincial de rutas- rescindió un contrato con Quality por el servicio de corte de pasto.

En sus oficios, la Municipalidad aportó otros pliegos de licitaciones de servicios, donde ese requisito está planteado, mostrando que no se trató de una novedad, aunque bien cierto es que no estaba presente en la primera licitación del servicio de limpieza, como también reconoció el juez Fernández.

Sin embargo, el letrado consideró que “la incorporación operada en el pliego de la licitación podría responder a diversas hipótesis, en cuanto al por qué de su inclusión. No hay una lectura única posible para hacer en este estadio y el abono de la tesis que propugna la actora evidentemente reclama de la incorporación a este proceso de elementos con los que aún no se cuentan dado su estadio inicial”.

“En conclusión, no se advierte por el momento presente el recaudo de verosimilitud del derecho aquí analizado”, formuló Fernández, por lo que no se detuvo en analizar el cumplimiento de los restantes requisitos de admisibilidad para dictar una cautelar, como el peligro en la demora y no afectación del interés público.

Por ello, resolvió rechazar el pedido de medida cautelar formulo por Quality Clean Solution, lo que a su vez dejó sin efectos la precautelar que el propio magistrado había emitido el lunes, argumentando que ante la eventualidad que, de continuar con el procedimiento, “pueda verse frustrada la efectividad” de la medida cautelar solicitada por la demandante. De este modo, ahora el gobierno podrá contar con los servicios de Logistical, si bien continuará el procedimiento judicial para ahora analizar la cuestión de fondo.