Se lanzó oficialmente la PetRun de Palestra

La presentación activa y participativa de Pet Run, la nueva correcaminata solidaria de Palestra, originó un ambiente de inclusión, emotividad y socialización este domingo en el Centro Hípico General Pueyrredon, en Parque Camet. Las influyentes personalidades de la ciudad en distintos ámbitos que se sumaron a la propuesta con sus respectivas mascotas le aportaron un marco inmejorable a la avant premiere del evento que ya está incluido en el calendario para abril de 2023.

Desde bien temprano, con el paulatino arribo de los participantes al predio, se reflejó el compromiso y el convencimiento de que, con pequeñas acciones individuales pueden generarse grandes cambios en la sociedad. A eso apunta la ONG Palestra desde su creación, y no se detiene en esa búsqueda. Ahora, con esta propuesta de actividad compartida entre las personas y sus perros, esos compañeros incondicionales y tan importantes en la vida de quienes cuentan con una mascota en el hogar.

La apertura formal estuvo conducida por Florencia Cordero y Javier Teti, quienes explicaron a grandes rasgos el alcance y los objetivos de Pet Run, una correcaminata para que las personas y sus mascotas puedan desarrollar una actividad compartida, saludable y con finalidades benéficas.​

La presidenta de Palestra, Guillermina Graciano, y la coordinadora general del evento y de todas las iniciativas de la ONG, la profesora Lila Pintos, ofrecieron detalles de esta realización, que tendrá distancias alternativas de 1K, 2K o 3K, y en el recorrido incluirá el paso por el Centro Hípico General Pueyrredon y el Mar del Plata Polo Club, siempre dentro del perímetro del Parque Camet.

Entre los invitados/participantes en esta prueba piloto de Pet Run se contó con la presencia de personalidades relacionadas con la función pública (Ricardo Liceaga Viñas,director de Deporte Federado del Emder), del deporte (Juan Ignacio Macció y Tomás Russo, jugadores de vóleibol de Once Unidos), de la moda y la cultura (Mariano Caprarola), del ámbito empresarial (Fabián Pérez Iglesias), de la prensa local, el titular de la Fundación No Me Olvides, el excombatiente Julio Aro, así como del área salud, y del rescatismo y proteccionismo animal, con vinculación con el Centro Municipal de Zoonosis, que promueve su programa de adopción responsable. Luego de la apertura, se procedió a la correcaminata sobre la pista de entrenamientos de equitación del predio, dividiendo a las mascotas de acuerdo al peso/tamaño.​

Luego de la actividad, todos los presentes compartieron un desayuno e interactuaron, descubriendo múltiples y conmovedoras historias particulares de emoción, adopción y, sobre todo, mucho amor por esos mejores amigos que generan un vínculo tan especial.​ Como cierre de la jornada, integrantes de La Jauría Destreza Canina, realizaron una exhibición de adiestramiento, la cual fue muy aplaudida y disfrutada por los asistentes al lanzamiento de Pet Run Palestra.



Bajo la consigna “tenencia responsable y amorosa” (con la utilización del hashtag #EstaaarConVosMeHaceBien), la nueva propuesta de la ONG ubicada en Cerrito 1280 busca instalarse como otra cita imperdible en el calendario deportivo-saludable-solidario, tal como logró hacerlo con LoveRun, la correcaminata que cierra cada año el 31 de diciembre, a metros del mar. Para mayor información, seguir las redes sociales de la ONG o puntualmente a @petrunpalestra.

La realización de esta iniciativa es posible a partir del trabajo incansable de todo el staff de Palestra, y la colaboración de reconocidas instituciones públicas y privadas. Los recursos obtenidos por la ONG serán destinados a fortalecer la actividad del Club Deportivo Palestra (CDP), que en la actualidad ha incrementado su actividad en disciplinas como el vóleibol, surf, atletismo y varios de sus participantes ya participan en diferentes competencias. Y también se implementarán donaciones dirigidas a apoyar el proteccionismo y a las personas comprometidas con la asistencia a los animales.