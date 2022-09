Wanchope Ábila apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca

El delantero de Colón de Santa Fe, Ramón "Wanchope" Ábila, habló de su salida de Boca y de su relación de amistad con Carlos Tévez, mientras que apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca por sus formas de actuar y dijo: "Se hacía un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román (Riquelme) y se clarificaba todo".

El éxodo del atacante en Boca tuvo varios capítulos, entre cortocircuitos y turbulencias con el Consejo de Fútbol, el ex jugador de Huracán expresó: "No me habían comunicado nada de cómo era mi situación, estuve un mes y medio entrenando sin que nadie me dijera nada. Sebastián Battaglia tampoco me avisó que iba a pasar conmigo, no me dejaban hacer fútbol".

El cordobés detalló como terminó por darse la salida del Xeneize: "Quería saber cómo era mi situación para manejarme. En un momento, me cansé de esperar y tener que estar mendigando esa comunicación. Cuando subí ese mensaje a Instagram, sirvió porque pude salir de Boca y volver a jugar. Yo siempre fui de frente y sincero, eso no me lo va a reprochar nadie. Eso me deja tranquilo, fui muy leal con mis principios".

"Mi relación con Riquelme era muy buena. Siempre que nos veíamos, nos saludábamos, él me mandaba mensajes después de que hacía un gol y siempre fue de mucho respeto y de admiración por mi parte. Nunca discutí ni tuve roces con él", describió sobre el trato que tenía el artillero con el vicepresidente del club y miembro del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme.

"La relación del plantel con el Consejo de Fútbol era como pasa ahora: cerrada, no es clara la comunicación y muchas cosas fallaban. Se hacía un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román, que clarificaba todo", cerró.