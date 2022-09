Salieron a la luz nuevos chats comprometedores de Adam Levine: “Quiero que pasemos todo el día desnudos”

Adam Levine está envuelto en un escándalo, desde que la modelo Summer Stroh reveló que el líder de Maroon 5 es infiel su nombre no para de aparecer en las noticias. Esta vez, salieron a la luz nuevos chats subidos de tono que el artista mantuvo con su profesora de Yoga.



A través de un TikTok, la modelo había asegurado tener una aventura con Levine mientras estaba casado con Behati Prinsloo, con quien actualmente está esperando un tercer hijo. El video se volvió tan viral que el cantante quedó en el centro de las críticas de los usuarios.



Levine se refirió a aquellas acusaciones y las calificó de "ingenuas y estúpidas": “Se está diciendo mucho sobre mí ahora mismo y quiero aclarar las cosas. Me equivoqué en hablar con alguien que no sea mi esposa en cualquier tipo de situación de coqueteo”, aclaró. “Crucé la línea durante un período en mi vida del que me arrepiento. En algunas instancias se volvió inapropiado; reconocí eso y realicé pasos proactivos para remediarlo con mi familia”, escribió en su cuenta de Instagram, asegurando que nunca tuvo "una aventura" con nadie.



Aparentemente, Summer Stroh no fue la única amante del líder de Maroon 5. En las últimas horas salieron a la luz nuevos chats comprometedores que mantuvo con Alanna Zabel, su profesora de yoga.

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo. Estaba en el baño, pero mi ex pareja que era muy celoso lo leyó y se enfureció”, reveló Zabel en una historia de Instagram, que luego eliminó.según ella misma relató en su red social., detalló.

La instructora de yoga aseguró que Levine nunca reconoció su comportamiento y que tampoco mostró solidaridad a pesar de saber el hecho de abuso que había sufrido:y se borró durante uno de los momentos más devastadores de mi vida”.Al finalizar su comunicado, Zabel concluyó el relato con el hashtag