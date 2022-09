Círculo tuvo su premio en el final

Probablemente haya sido la mejor actuación de Círculo en la temporada. Y más allá de un arbitraje que dejó algunas dudas, el triunfo fue buscado y merecido del equipo de Marcelo Straccia que dominó a Cipolletti de Río Negro, le generó muchas situaciones de gol y se lo ganó en tiempo de descuento con un remate inolvidable de Gonzalo Ramírez que marcó el 1 a 0 definitivo para que el "papero" se quede con tres puntos de oro, sume su cuarta victoria consecutiva como local y tome un respiro importante en la lucha por el descenso a tres fechas del final de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Nico Straccia fue la figura de Círculo. El mediocampista desequilibró permanentemente.(Foto: Martín Angelini)

La postura inicial mostró que el local iba a tomar el protagonismo y se paró bien cerca del arco de Luciano Molini y, salvo un par de aproximaciones de la visita, fue dueño y señor del partido. Además de generar situaciones, mostró un juego elaborado que se vio pocas veces en la temporada, juntó pases y llegó con serio riesgo. A los 15', Nahuel Luna recibió dentro del área luego de una serie de toques y metió el puntazo al primer palo que exigió una notable respuesta del arquero. El partido se desmadró a los 24', cuando Círculo dominaba y Cipolletti intentó salir rápido de contra, Ramírez amonestado cortó un avance que hizo saltar al banco de suplentes albinegro y Pablo Núñez lo "perdonó".

Los dirigidos por Medero cayeron en un nerviosismo que no les fue favorable, el juego siguió correspondiendo a los de Straccia que tuvieron la apertura del marcador con un mano a mano de Vedda que Molini tapó de gran manera con todo el cuerpo. La única jugada de peligro en el partido para la visita fue producto de un error de la defensa: Ramírez y Sain no se hablaron, el lateral peinó y se la sirvió a Bielkiewcz que ganó por derecha, metió el centro bajo e, increíblemente, Sosa no pudo empujar en la boca del arco. Sin embargo todo era "papero" y Luna pudo llevar a su equipo en ventaja al descanso con un mano a mano clarísimo en tiempo de descuento, pero quiso ajustar demasiado la definición contra el palo izquierdo y se le fue abierta.

Jerarquía pura. Straccia sumó a Nahuel Roselli y el "Sapo" cumple con creces. (Foto: Martín Angelini)

Al regreso del vestuario, con viento a favor, el partido se jugó en campo visitante. Cipolletti la sacaba y se replegaba para aguantar ante un Círculo que empujaba pero no encontraba la última puntada. Una buena acción de Vedda por derecha terminó en falta de Meza que estaba amonestado y se fue a las duchas a los 10, lo que generó más bronca en los rionegrinos más allá de que la sanción fue correcta. Con la superioridad numérica, Straccia movió piezas rápido, mandó al goleador Imanol Enriquez (estuvo en el banco porque tenía una molestia) por López y sumó peso en ofensiva. Enseguida, el "Pipa" peinó en el primer palo y casi Berlo la mete contra su arco. De ese córner, peinó Motroni y Sain no alcanzó a empujar por el segundo.

La superioridad era cada vez más notoria y se jugaba en el último cuarto de la cancha. Más pendiente del árbitro que del juego, Cipolletti se decidió a aguantar como fuera el empate y sacó todo lo que llegó al área por arriba. Diego Martínez ingresó para darle más presencia en el área y casi la mete de taco primero y con un cabezazo a dos metros del arco después. Quedaba mucho y el "rojiverde" empujaba. Amarfil, se "regaló", tenía amarilla, pateó la pelota lejos luego de cometer una infracción y Núñez fue intransigente y lo mandó a las duchas con más de 15' por delante. Y la búsqueda fue más constante, con centros desde las dos bandas, con algún remate desde afuera y con los merecimientos que no se podían cristalizar. Hasta que a los 49', Roselli ganó un córner, la pelota superó la primera línea defensiva y Gonzalo Ramírez, después del pique, la enganchó con el empeine y la clavó lejos de las posibilidades de Molini para desatar la locura de todos en el "Guillermo Trama".

Gonzalo Ramírez metió el derechazo inolvidable y arranca el festejo de un gol que vale oro. (Foto: Martín Angelini)

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Nahuel Roselli, Juan Motroni, Cristian Sain y Gonzalo Ramírez; Bruno Vedda, Néstor García, Ezequiel Straccia y Nicolás Straccia; Iván López; Nahuel Luna. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: ST 14' Imanol Enriquez por López, 24' Diego Martínez por Luna y 32' Alejandro Avallay por García.

Cipolletti (0): Luciano Molini; Boris Magnago, Brian Berlo, Manuel Berra y Ezequiel Ávila; Joaquín Rikemberg, Maximiliano Amarfil, Brian Meza y Fernando Pettineroli; Matías Sosa; Diego Bielkiewicz. DT: Luis Medero.

Cambios: PT 27' Gastón Roselló por Rikemberg; ST 0' Enzo Romero por Sosa, 29' Elvis Hernández por Romero y 44' Denis Lara por Bielkiewicz.

Goles: ST 49' Ramírez (CD).

Incidencias: ST 10' expulsado Meza (C) y 28' expulsado Amarfil (C).

Árbitro: Pablo Núñez, de San Juan.

Estadio: "Guillermo Trama".