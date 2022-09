Avanza la aprobación del pliego para la operación del predio de residuos

Una nueva abstención del Frente de Todos permitió al gobierno dar un paso clave con la aprobación en la Comisión de Legislación del pliego para la operación del predio de disposición final de residuos. Ahora, al expediente solo le resta el aval de la Comisión de Hacienda, mientras que el radicalismo adelantó que presentará propuestas de modificaciones, las que se sumarían a las que Acción Marplatense realizará en los próximos días.

Con la necesidad de un gesto opositor al estar en minoría en Legislación, el interbloque de Juntos volvió a conseguir un alivio gracias a la postura abstencionista del Frente de Todos (cuenta con 4 concejales), un escenario idéntico al de la Comisión de Ambiente, la primera que trató el proyecto del Ejecutivo. “Este no es el pliego que necesitan Mar del Plata y Batán para asegurar un buen funcionamiento del predio. Es un predio con muchas falencias, vacíos centrales que hacen a lo social y el faltante de las obras (de infraestructura), que sabemos es otro pliego, pero aún no ha ingresado”, expuso Marina Santoro (FdT) en un discurso crítico, pese a lo cual informó que se abstendrían para no bloquear la propuesta.

Ello valió el cuestionamiento de Horacio Taccone, quien aseguró que “nosotros tampoco hubiéramos hecho este pliego si estuviéramos gobernando y no nos parece serio abstenernos en una cuestión tan relevante, por eso vamos a votar en contra”. Tras su voto negativo, el único de la sesión, el concejal ratificó que en los próximos días presentarán formalmente sus propuestas de modificaciones.

Una de las novedades de la jornada fue el adelanto del bloque radical respecto a que también incorporarán mociones para realizar cambios al proyecto del gobierno. “Son modificaciones que tienen que ver con el procedimiento en cómo se lleva adelante la licitación y mejores condiciones para quienes trabajan y forman parte del predio, a quienes muchos no los consideran parte del proceso, pero a nuestro punto de vista aportan un trabajo importante para la disposición final de residuos”, informó Marianela Romero (UCR).

La abstención del FdT fue clave para que el oficialismo gane la votación. Foto: 0223.

Distinta fue la postura del Frente de Todos, que explicó por qué no realizarán ninguno planteo formal de cambios, es decir, anexándolos al expediente. “No hicimos propuestas por escrito porque consideramos que este pliego estructuralmente no responde a las necesidades de una Mar del Plata del Siglo XXI”, expuso Sol de la Torre. Se trata de una postura contraria a la que la propia concejal había expresado cuando en julio comenzó el debate, donde el bloque adelantó que realizarían propuestas "para mejorar el pliego".

Al tratamiento del expediente solo le resta la Comisión de Hacienda, instancia donde el oficialismo también está en minoría, por lo que volverá a precisar de un gesto del Frente de Todos. Allí, la presidencia está en manos de Alejandro Carrancio, quien ya hizo públicos sus cuestionamientos al proyecto del Ejecutivo.