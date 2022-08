Aprobaron en comisión el pliego para la licitación del predio de residuos

El pliego de bases y condiciones para la licitación pública para la contratación del servicio de operación y mantenimiento del predio de disposición final de residuos consiguió su primera aprobación, tras el aval recibido este jueves a la tarde en la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante. El expediente fue aprobado solamente con el voto de los tres concejales de Juntos y gracias a la abstención del Frente de Todos, mientras que Acción Marplatense se posicionó en contra, planteando continuar con el debate en la comisión.

Si bien la concejal Sol de la Torre (FdT) realizó un encendido discurso donde aseguró que “no podemos acompañar este pliego porque no cumple con las expectativas que nuestro espacio político tiene”, aclaró que el bloque se abstendría para “no obstruir ni demorar el tratamiento”. En esa línea, adelantó que realizarán aportes en las futuras comisiones donde tiene tratamiento el tema, en Legislación y Hacienda, dos ámbitos donde el oficialismo también está en minoría.

Otra fue la postura de Acción Marplatense, donde Paula Mantero reclamó mantener el expediente en estudio, por lo que votó en contra. La edil realizó un discurso crítico luego de la visita que concejales realizaron la semana pasada al predio, con especial foco en la situación del predio social.

“Acá no hay planta social, lo que debiera haber es una política integral, donde nuestro rol es reclamar un verdadero programa integral que acompañe las trayectorias de vida de esas personas. Hay gente trabajando en condiciones indignas, se generan sus refugios con bolsas plásticas y maderas que sacan de la basura para quedarse a cuidar los bienes que van a transformar en dinero, eso no es una planta social porque no tiene en cuenta la mirada social”, expuso.

“No me gusta la mirada de acostumbrarme a pensar ese predio, que lo llaman planta social, sin una mirada más humana y digna. No quiero ser cómplice de institucionalizar una planta social con esas casillas”, agregó, tras lo cual cuestionó la negativa del Emsur a permitir la visita al playón social.

Una postura similar aportó de la Torre: “el pliego no incorpora ninguna visión transformadora en el reconocimiento del trabajo de la economía popular. No se propone ningún tipo de obra de infraestructura, ni de valoración en torno al trabajo esencial que realizan los trabajadores”.

En ese sentido, y a propuesta de Mantero, la Comisión de Ambiente resolvió, con el apoyo de Juntos, solicitar al Emsur una segunda visita, en este caso para acceder al área social. Asimismo, la concejal pultista expuso la necesidad de invitar a participar en el debate del pliego a la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, coordinada por el Obispado de Mar del Plata.