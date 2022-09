Zlatan Ibrahimovic debutará como actor en la nueva película de "Asterix & Obelix"

Zlatan Ibrahimovic hará un cameo en "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom"

Un nuevo desafío llegó a la vida de Zlatan Ibrahimovic, lejos de las canchas de los grandes equipos de fútbol. Esta vez, hará su debut nada más ni nada menos que en la pantalla grande.



El sueco hará una participación estelar en la nueva película live action "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom". En el reciente tráiler publicado, se puede observar al futbolista en algunas tomas.



El del Milan interpretará al personaje de Caius Antivirus, un centurión romano. Ibrahimovic cuenta con características muy similares a las de este personaje, dada su alta estatura (1,95 metros) y su imponente físico.





Durante el adelanto de la película, se lo puede ver a Zlatan en dos escenas distintas: en la primera, agarra una pelota de piedra con los pies para golpear en la cabeza a un enemigo.



En la segunda, el delantero aparece frente a un montón de romanos con los brazos hacia arriba, como si se tratase de un Dios.



No es la primera vez que un futbolista aparece en un largometraje. Zinedine Zidane también hizo una participación en una película de Asterix en 2008. "Asterix At The Olympic Games" fue la producción audiovisual en la que participó el francés junto a grandes figuras del deporte como Michael Schumacher, Tony Parker y Amélie Mauresmo.



A su vez, Eric Cantona, Francesco Totti, Ronaldinho, Neymar, David Beckham, Olivier Giroud, Presnel Kimpembe, Griezmann, Iniesta, entre otros futbolistas, también participaron en otras películas.

"Asterix & Obelix: The Middle Kingdom", se estrenará en 2023 en las salas de cine de todo el mundo.