Mónica Lence explicó por qué borró sus polémicos tuits, pero aclaró que no pedirá perdón

Mónica Lence, la consejera escolar del PRO que se burló en Twitter del ataque armado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, finalmente borró sus polémicos tuits pero difundió este sábado una carta en la aclaró que no le pedirá "perdón" al Frente de Todos.

"Dios mío. Resultó tener poderes de adivinación...", fue lo que había tuiteado la marplatense, al relacionar una declaración de Máximo Kirchner con el atentado para inferir que la extrema situación de violencia había sido montada por el propio Gobierno.

Lence, que también había cuestionado al presidente Alberto Fernández por declarar el viernes como feriado nacional, le pidió disculpas al intendente Guillermo Montenegro "por haber actuado en soledad y sin consensuar" sus dichos en las redes.

"Quiero pedir mi más sinceras disculpas a la persona que confió en mí para actuar en el lugar que considero adecuado para mis capacidades", reiteró en el escrito que difundió esta mañana, donde se definió como una mujer que viene "de la vida".

Sin embargo, la consejera del PRO remarcó que no tiene "miedo" y que no le pedirá perdón a los consejeros del Frente de Todos que solicitaron la destitución del cargo después de las polémicas expresiones.

Uno de los tuits de Lence que desató la polémica.

"Les pido que todas las denuncias que tengan hacia mí las lleven a la Justicia. No les voy a pedir perdón por nada. No voy a pedir perdón porque eso significa que me equivoqué en lo que siento y nadie puede obligar a nadie a sentir distinto", consideró, y reiteró: "No voy a permitir que me violenten al punto de pedir un perdón que no siento ni voy a sentir nunca".

Al finalizar la carta, Lence dejó en claro que la "única razón" que motivó el borrado de los tuits es porque pensó que "podían afectar en algo al intendente" Montenegro. "No es porque me arrepentí. Jamás le deseé el mal a nadie", aseguró.