El abogado de Cristina dice que hay que calificar el ataque armado como "intento de femicidio"

"No hay que minimizar los tipos penales con estos asesinos", dijo el letrado. Foto: archivo 0223.

"Intento de femicidio en grado de tentativa agravado". Así pretende Gregorio Dalbón, el abogado que suele representar a Cristina Kirchner en cada conflicto judicial, que se recaratule la causa por el ataque armado que sufrió la vicepresidenta en la noche del jueves frente a su departamento del barrio de Recoleta.

Hasta el momento, Fernando Sabag Montiel, el único imputado en la primera etapa de instrucción, permanece acusado por el delito de "tentativa de homicidio calificado", que tiene una expectativa de 4 a 25 años. Jurídicamente, no se le puede atribuir un "intento de magnicidio" ya que esta figura no existe en el Código Penal Argentino.

Este sábado, Dalbón dijo en las redes la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la investigación junto al fiscal Carlos Rívolo, debería avanzar con un cambio de calificación en la carátula del expediente.

"Debiera ser intento de Femicidio ( Belem Do Para) en grado de tentativa agravado (alevosía y arma de fuego). Y, además, “portación ilegal de armas”", consideró el letrado, quien pidió "no minimizar los tipos penales con estos asesinos".

Dalbón hizo este planteo público aunque todavía la exmandataria no constituyó ninguna querella en la causa, por lo que no tiene ninguna potestad para actuar en su nombre en el marco de este expediente. "Que quede claro aún Cristina no ha firmado la querella, la cual se encuentra a su entera disposición", aclaró después, en otro tuit.

En el primer día formal de investigación, la vicepresidenta ya brindó su declaración. Ante las autoridades judiciales, reconoció que no se dio cuenta cuando le apuntaron con un arma y que se agachó para firmar un libro cuando salía de su departamento de Recoleta. Sabag Montiel también fue citado a indagatoria en la tarde del viernes pero se negó a declarar.