De Mar del Plata al mundo: Cabrales, el inmigrante asturiano que se convirtió en sinónimo de café

Se estima que se consumen aproximadamente 2 mil millones de tazas de café todos los días en el mundo. De hecho, el café es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua. En la Argentina se consume, en promedio, 1 kilo de café por persona al año. Y el 48% de los argentinos toma entre 1 y 3 tazas de café por día. El 70% lo elige en el desayuno, mientras que un 62% lo hace para merendar, según un estudio de la Cámara Argentina de Café. Mar del Plata tiene una marca emblemática en toda esta historia y te contamos todos sus detalles este 1º de octubre, Día Internacional del Café.

El 10 de noviembre de 1941 el inmigrante asturiano Antonio Cabrales Vega instaló en Rivadavia al 3000, Mar del Plata, un local al que llamó La planta de café. Iniciaba así su camino emprendedor luego de haber trabajado como despachante de Al grano de café, marca que hoy pertenece a la empresa familiar.

Para el 1960 a la comercialización del café en grano y molido a la vista, se sumó el café torrado, envasado de forma manual y sellado al calor, en paquete dorado y con el logo original de una cafetera y un pocillo de café. Se lo llamó La Planta de Café. Cinco años más tarde, ante la necesidad de ampliar las instalaciones, sus hijos compraron un terreno en Talcahuano al 600, en la ciudad de Mar del Plata, para crear un depósito y darle lugar a la máquina para torrar café. Allí mismo, se envasarían, luego, el té en hebras Tellevo y en saquitos Big Ben.

Ya en el año 1970, la empresa pasó a manos de sus hijos y comenzó la expansión a gran escala. Dos años más tarde, compraron el lote lindero al local de Rivadavia para construir una base para ocho pisos y dos subsuelos. Allí, se amplió el salón de ventas con un diseño moderno y vanguardista.

En los años 90 surgió la publicidad más recordada de la marca. Con un jingle cantado por Julia Zenko, "Arriba Cabrales" pasó a ser parte de la identidad de la compañía. Así como también, se comenzó a incorporar alta tecnología, se renovó el packaging y se sumaron productos de importación y grandes marcas, siempre apostando a la mejora constante de la calidad. Ya como una firma reconocida a nivel internacional, comenzaron las exportaciones.

El 21 de febrero de 1997, se inauguró el Espacio Arte Richard Hall, un lugar de encuentro para eventos culturales, tales como muestras de pintura y fotografía, presentación de libros y disertaciones, entre otros. Ese mismo año, en noviembre, se sumó un nuevo eslabón al Almacén de Licores, sobre la calle L. N. Alem. Durante este tiempo, además de invertir en tecnología de vanguardia, la empresa se ocupó de capacitar a su personal. Y, como resultado, en 1998, obtuvo las certificaciones internacionales ISO 9001 y Sistema HACCP, como reconocimiento de calidad.

A mediados de los 2000 se inauguró el Centro de Distribución Nacional, en el Parque Industrial, desde dónde se canalizan los envíos a todo el país y se preparan los containers para despachar al exterior. Asimismo, se inauguró otro Almacén de Licores, en el Shopping Los Gallegos.

En 2019 la empresa sumó la elaboración de los cafés de especialidad, distinguidos por sus granos de calidad excepcional. La nueva línea de cafés de origen presentó sus versiones Kenia, Nicaragua, Costa Rica y Colombia, bajo el nombre de Cosechas del mundo. Además, lanzó las Cápsulas Espressarte Cabrales.

Hoy, Cabrales tiene el 38% del mercado argentino de café y se vende también en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Polonia y China. Y a pesar de las propuestas de licenciar la marca para instalarse como cadena de cafeterías, empresa no quiere explorar ese terreno para no competir con sus clientes gastronómicos, que representan el 50% de la facturación.

En las tiendas de Familia Cabrales también podes encontrar café de la India, Costa Rica, Perú, Ethiopia, Brasil, Kenia, Colombia, Ecuador. Todos los meses suman nuevos granos de especialidad de distintos lugares del mundo.

Cabrales sumó café de especialidad a su amplia oferta.





¿Qué impacto tiene esto en nuestra salud?

Según un nuevo estudio publicado en la revista académica European Journal of Preventive Cardiology, tomar entre dos a tres tazas al día de café puede proteger de las enfermedades cardiovasculares y de una muerte prematura. Esto se debe a que se comprobó que la cafeína mejora la circulación y aumenta el flujo sanguíneo. Esta bebida es una fuente de antioxidantes y compuestos botánicos como vitaminas B, riboflavina y potasio, por lo que se le ha vinculado a un menor riesgo de enfermedades hepáticas y cardiovasculares.

Sin embargo, es importante aclarar que el café no es beneficioso para todo el mundo. Las personas con problemas de sueño o con diabetes no controlada, por ejemplo, deberían consultar con un médico antes de añadir cafeína a su dieta. Así como también, no se aplica a los menores: incluso los adolescentes no deberían consumir exceso de cafeína, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

¿Cuáles son los orígenes del café?

El grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Fueron los Musulmanes, los primeros en transportar el cafeto fuera de Etiopia. Ya que ayudo a evitar la ruptura de los ayunos durante el día y obtener una mejor concentración para los rezos nocturnos durante el Ramadán y fue adoptada como bebida sagrada. No es hasta principios del siglo XIX que comienza una agresiva expansión del cafeto a las sureñas latitudes de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná en el inmenso Brasil. Y Brasil se convierte en un milagro productivo, las exportaciones se disparan, las guerras mundiales aceleran el campo investigativo y se crea el café instantáneo que todos los soldados (millones) toman a diario varias veces.

Conocé todo el proceso del café: de la planta a tu mesa.

Del grano de café a mi taza: ¿cuál es el circuito del café?

Todo comienza con los procesos de beneficios. Los frutos recién cosechados son esparcidos en grandes superficies de cemento o ladrillo, en donde se dejan secar al Sol. Una vez que los frutos están secos, se lleva a molinos para liberar todas las capas del fruto excepto el pergamino que se deja cubriendo cada semilla. Más tarde, pasa a la fraccionadora, donde se eliminará el pergamino, seleccionará y clasificará por tamaño todas las semillas para ser envasadas. Este proceso natural, se caracteriza por generar un café de baja acidez, sabores dulces y buen cuerpo. Notas aromáticas a frutas, chocolate y frutos secos.

Lavado: Este proceso lo encontramos en terrenos inclinados y con buena disponibilidad de agua. Los frutos de café recién cosechados se arrojan en piletones en donde se remojan y descartan los frutos flotantes. Esto hará más fácil el removido de la piel y la pulpa a traves de los molinos. Luego se lavan y una vez limpias las semillas se dejan secar, en camas. Las tazas obtenidas con cafés procesados, en húmedo siempre, llevan la delantera en los puntajes internacionales. Generan una paleta aromática más compleja (notas frutales y frutas citricas), alta acidez y cuerpo bajo.

Una vez realizada la cosecha y el trabajo en la finca, comienza el proceso de tostado. En el proceso de tostación la semilla sufrirá cambios físicos y químicos que generaran mayor volumen, pérdida de peso y cambio de color. La cocción del café comienza en los 50/60 grados y termina en los 210/15 grados. Pasando por las 3 etapas de la curva de tueste. Pérdida de humedad (50 a 130 C), reacción de Maillar (140/ 170 C) y por íltimo el Cracking (180/ 215 C). Los cambios de sabor que observamos en un café a través de la intensidad del tostado son muchos, de la combustión de ácidos, dejando una bebida menos nerviosa y pungente, pasando por la rotura molecular del almidón generando azúcares, y otorgando dulzor a la bebida o la transformación del dulzor en amargor por un tostado muy intenso.