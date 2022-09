Solana Sierra y un gran comienzo en el US Open Junior

La tenista marplatense Solana Sierra debutó con el pie derecho en su último Grand Slam como junior, el US Open que se juega en Nueva York: obtuvo una contundente victoria en dos sets, sobre la polaca Malwina Rowinska, por 6-2 y 6-2, en solamente 58 minutos.

La jugadora de 18 años y ubicada en la posición 517 del ranking femenino de la WTA, es la quinta preclasificada del certamen. Se medirá en la segunda ronda con la norteamericana Iva Jovic, quien doblegó a la japonesa Sayaka Ishii (955), por 6-4 y 6-2, tras 90 minutos de contienda en el court número 7 del complejo Flushing Meadows.

"Me sentí muy bien, fue un partido complicado porque no hubo mucho ritmo, pero me sentí muy bien con los golpes y estoy feliz de volver a estar acá. El torneo me encanta, más allá que sea cemento, me gustan mucho las canchas, el ambiente, es un placer poder jugarlo", declaró Solana a la cadena ESPN.

"Es mi último torneo junior, presión no tengo, vengo a disfrutar y dar lo mejor de mí en cada partido. Tengo muchas expectativas en mí, veremos qué pasa", indicó la marplatense que en 2021 fue semifinalista del US Open Junior.

La argentina, finalista de la última edición Junior de Roland Garros, obtuvo en agosto pasado un título en el circuito de la ITF (Federación Internacional), cuando festejó en el W15 de Cancún (México), tras derrotar en la final a la china Jiangxue Han.

En el ámbito masculino, en tanto, también hubo victoria de Lautaro Midón en el arranque. El correntino, ubicado en la colocación 1065 del ranking mundial ATP, venció al estadounidense Learner Tien, por 6-3 y 6-2, en una hora y 9 minutos de pleito.

El próximo rival de Midón, de 18 años, será el eslovaco Peter Nad (1522), quien hoy doblegó al serbio Branko Djuric, por 1-6, 6-2 y 6-2.