Daniel Ivoskus: “Hay una grave crisis en poder imponer liderazgos y continuidad”

“Al cambiar la sociedad, cambian las campañas electorales, porque las campañas no se tratan de los políticos ni de los partidos, sino de la gente, están sustentadas en los públicos electorales”, advierte el consultor Daniel Ivoskus, que este jueves presentará en Mar del Plata la Cumbre Mundial de Comunicación Política que en octubre se realizará en Argentina.

Y, precisamente, la pandemia de Covid-19 que azotó al mundo impuso transformaciones en lo social, cultural, económico y, claro está, en lo político. En diálogo con 0223, Ivoskus afirma que el análisis de los procesos electorales de los dos últimos años será el eje articulador de la nueva edición de la cumbre, que se volverá a realizar en Buenos Aires desde la última de 2016, con paso en este último tiempo por Madrid (2019), Cancún (2020) y Monterrey (2021).

“En este periodo no solamente cambió la sociedad, sino las campañas electorales y los formatos de liderazgos. En las nueve elecciones presidenciales de América todos los oficialismos perdieron, lo que evidencia la grave crisis de poder imponer liderazgos y continuidad, fueron todas elecciones de cambio”, remarca el exdiputado provincial. Arce en Bolivia, Biden en Estados Unidos, Lasso en Ecuador, Castillo en Perú, Boric en Chile y Petro en Colombia, entre los principales, atestiguan la tesis de Ivoskus, mientras las miradas ya se posan en la campaña brasileña, donde Bolsonaro tiene un escenario complejo ante los comicios del 2 de octubre próximo.

En su condición de presidente del Comité Organizador Internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Ivoskus dará junto a la analista Shila Vilker la charla “2023: Pronóstico Reservado”, este jueves a las 18 en la Facultad de Periodismo y Comunicación de Universidad Fasta (Avellaneda 3341). La actividad servirá como presentación del evento que el 19, 20 y 21 de octubre se realizará en la sede central de la UCA, en Caba, el cual reunirá a profesionales, académicos y especialistas para debatir acerca de las tendencias y las herramientas más importantes de la comunicación política en la actualidad. “No es solo un lugar académico, sino también un espacio para compartir experiencias. Viene gente que ha trabajado en campañas, en gobiernos, siempre con la mirada puesta en el tema de la comunicación política”, agrega Ivoskus sobre el evento abierto, gratuito y con inscripción previa aquí

Luego de seis años, la Cumbre vuelve a realizarse en Argentina.

Para el especialista, a partir de la pandemia se pueden observar nuevas dinámicas con sistemas de comunicación “más robustos” en torno a tres grandes ejes. Por un lado, el digital, al “que hasta ahora se lo había subestimado mucho y donde se han cometido errores que han dado inicio a crisis políticas a partir del uso inapropiado de redes sociales”.

En segundo orden, “los medios de comunicación entendiendo los nuevos formatos y lo que venden los medios de comunicación en formato político, más asociado al entretenimiento y espectáculo, a lo que muchas veces la política le tiene miedo”. Finalmente, emergen “las nuevas formas de vinculación territorial, donde las acciones de marketing o actos tradicionales empiezan a perder fortaleza y surgen nuevas formas de vinculación”, afirma Ivoskus, quien formó parte del equipo de campaña de la fórmula Ameal-Riquelme que en 2019 ganó las elecciones en Boca. “Lo histórico de ir y cortar una cinta, muchas veces resta más de lo que suma”, agrega, y sugiere como recomendación el pensar en su lugar estrategias “más asociadas a lideres de opiniones, influencers, formatos comunicaciones que sean adaptados a redes donde están los jóvenes como Tik Tok”.

El “no supimos comunicar” como pantalla del fracaso propio

El énfasis puesto en los presuntos errores comunicacionales como explicación de una medida de gobierno fallida o incluso de una campaña que no coronó al candidato, se fue expandiendo en el último tiempo en boca de políticos de todos los colores políticos y latitudes. Ivoskus, un experto en comunicación política, no se siente contenido por esa afirmación: “en el 95% de ellos casos te diría que son problemas políticos y no problemas de comunicación. Tal vez no es que no hayan sabido comunicar, sino que fue una política inoportuna o incorrecta para ese momento”.

Precisamente, el exconcejal de General San Martín acaba de editar “Matrix Política”, un libro donde refleja el proceso integral de la construcción de un candidato. Alejado del sentido común, asegura que “no hay construcción de candidato marketinera, sino que tiene que ver con la identidad, con las representaciones y, hablando de la triple vía, cómo te das una estrategia política, cómo se implementa en cada una de las áreas, todo el proceso del Dia D que es la elección, cómo llegar con el taming adecuado para ganar la elección, porque hemos conocido un montón de candidatos que la ganan las encuestas, pero la pierden el día de la elección”.

La obra también incursiona detenidamente en el fenómeno de la campaña sucia, una situación que, reconoce Ivoskus, enfrentará todo candidato con aspiraciones en algún momento de la carrera hacia las urnas. “Se trabajan las estrategias de superación a partir de reconocer que toda campaña electoral hoy tiene una campaña en contra de fake news o difamación. Nos metemos con la campaña sucia, cómo desarticularla, cómo bloquearla, cómo contraatacar, cómo retomar el liderazgo en la discusión pública tras una campaña falsa, cómo entrenar y cómo pensar la familia de un candidato, donde tienen que saber que lo van a raspar”, concluyó el autor.