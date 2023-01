Los logros y los desafíos económicos de Massa para el 2023

En un balance de sus cuatro meses al frente del Palacio de Hacienda, Sergio Massa logró revertir algunos índices que ponían en aprietos a la macroeconomía, pero todavía debe enfrentar varios desafíos.

Luego del sacudón que significó para el Gobierno la renuncia de Martín Guzmán y el breve interinato de Silvina Batakis, el líder del Frente Renovador pudo anotarse una serie de exitosas medidas que permitieron revertir un espiral peligroso para el futuro inmediato del país.

Su equipo económico celebró que la inflación bajó un 35% de agosto a noviembre, pasando de 7,4% a 4,9% mensual.

En lo que respecta a la recuperación del ingreso, fuentes del Ministerio de Economía destacaron que se registró una recuperación del 2,9% en los últimos 4 meses, mientras que señalaron que la actividad económica de agosto a octubre creció 1,1% más que en los tres meses previos. Así para el 2022 se espera un crecimiento del PBI mayor al 5%.

Al referirse al fortalecimiento de reservas, allegados al tigrense subrayaron que hubo un incremento de US$ 6.500 millones de agosto a diciembre: mientras en julio las brutas eran US$ 38.200 millones y US$ 2.100 millones las netas, se estima que el año cerró con US$ 44.200 millones y US$ 8.600 millones, respectivamente.

Además, las inversiones registraron en el último trimestre de 2022 un aumento del 43,7% respecto al mismo período de 2019, así como la actividad industrial creció de enero a octubre un 11,5% respecto al mismo período del 2019, posicionándose como segunda en el ranking de países con mayor crecimiento. De junio a octubre la actividad industrial alcanzó su valor máximo en 5 años.

El Ministerio de Economía también remarcó que hubo un récord histórico de desembolsos por un total de US$ 5.023 millones en el 2022, el más alto desde 2003: el BID, Banco Mundial (BIRF) y CAF fueron las principales fuentes de financiamiento.

También se registró un flujo neto positivo de US$ 1.966 millones durante el 2022, el más alto en 26 años.

Se cumplieron las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Economía logró la aprobación de dos revisiones, con cumplimiento de metas de reservas y el 2,5% fe déficit primario.

Acerca de la renovación de la deuda en pesos, en el entorno de Massa indicaron que hubo financiamiento neto mensual cercano a $700.000 millones, que implicó un roll over de 247% en el mes. En la última licitación del año se alcanzó tasa de refinanciamiento del 521%.

Durante el 2022 se registró un récord histórico de US$ 82.293 millones en lo que hace a las exportaciones: de septiembre a noviembre hubo un aumento del 8,6% respecto a igual período 2021 y un aumento del 27,8% respecto a igual período 2019. El superávit comercial de septiembre a noviembre fue de US$ 3.600 millones.

El crecimiento del empleo fue otro de los puntos destacados por el Palacio de Hacienda al hacer el balance como cierre del 2022: acumulan más de 28 meses de crecimiento o sostenimiento del nivel de empleo, 21 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal privado y 14 meses de crecimiento intermensual consecutivo. En ese sentido, hay 79.00 nuevos empleos en la industria desde 2019.

Durante este año también se concretó la reprogramación de la deuda con el Club de París por US$ 1.972 millones, así como desde la asunción de Massa como ministro de Economía la brecha del dólar Contado con Liquidación (CCL) pasó de casi 160% a 90%.

De cara al 2023, año que estará marcado por la campaña electoral, los desafíos del ministro de Economía se centran en tres ejes: la baja de la inflación, seguir sumando reservas de libre disponibilidad, mantener el orden fiscal y bajar la tasa de interés para el crédito de la gente.