Videos: los chistes del Kun Agüero y Piqué sobre la canción que le dedicó Shakira

La canción de Shakira junto a Bizarrap dedicada a Piqué y a su "traición" que terminó con el matrimonio de la cantante colombiana y el defensor del Barcelona generó de todo. Incluso la reacción del propio jugador, que este viernes en un streaming por la presentación de la Kings League anunció que la liga creada por él y por Ibai Llanos tiene nuevo patrocinador: Casio, la famosa marca de relojes que Shakira mencionó en su tema comparándolos con la nueva novia de Piqué, Clara.

"Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio", dice la letra que le dedica Shakira al defensor, quien se lo tomó en broma enseguida y este viernes por la noche en España anunció el patrocinio de la marca de relojes, que ayer ya había salido a responderle en redes sociales a la colombiana aprovechando la publicidad que le dio el tema, que ya tiene 77 millones de vistas en YouTube en poco más de un día.

.

Piqué les dio un reloj de la marca a cada uno de sus compañeros, y gritó: "Es un reloj para toda la vida", en una clara indirecta para Shakira. Aunque nadie la nombró hasta que le consultaron al Kun Agüero por qué pensaba que había cerrado el contrato con Casio en las ultimas horas. Y el ex delantero, con su habitual desparpajo, no lo dudó: "Por la canción de Shakira", dijo, y todos se empezaron a reír a carcajadas.

No fue el único chiste que le hicieron sobre el tema del que habla el mundo. El youtuber DjMariio tomó otra parte de la canción y lanzó "mientras no me sal-pique", otra recurso que usa Shakira para dejar en claro que la letra del tema está íntegramente dedicada a su ex.

Y el propio Kun también hizo bromas y cuando hablaban de dinero lanzó "las mujeres facturan", una de las frases que ya quedó registrada del hit de la cantante y Bizarrap y también usó el "clara-mente" que la artista utilizó para mencionar a la novia de su ex. Hasta los compañeros de Piqué mencionaron al Twingo, otra de las marcas que quedó vinculada al tema.