Gran Hermano advirtió a Alfa por sus comentarios discriminatorios en contra de Ariel por su sobrepeso

La guerra entre Alfa y Ariel no tiene fin y cada día se pone más picante. Walter, que no banca algunas actitudes del parrillero, ha sido muy duro con el en las últimas semanas y le ha lanzado algunos comentarios discriminatorios en contra de su sobrepeso, algo que no le ha gustado para nada al Gran Hermano.

Al parecer, la estrategia de Ariel al ingresar al juego fue la de ir contra Alfa. Pero Walter Santiago advirtió el juego de su compañero y decidió impedirle que lo deje “mal parado” o que lo use, y directamente cortó todo tipo de relación con el parrillero, a tal punto que ya no puede ni hablar con él.

Alfa, cada vez que Ariel no está presente o se encuentra lejos de él, aprovecha para lanzar burlas hacia su físico refiriéndose al parrillero como “ballena”, entre otros apodos.

Tras la última pelea, en la que una vez más Alfa le pidió que no le hable, el dueño de la casa llamó a Walter al confesionario para hacerle una dura advertencia.

Una vez en el confesionario, el dueño de la casa le aclaró el motivo por el que lo citó a hablar a solas. En esta oportunidad, GH le advirtió a Alfa que no va permitirle que agravie a ningún compañero y le aclaró que era por Ariel que lo citaba.

“Procuro que esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia al prójimo. Sin embargo, estoy observando en varias ocasiones y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de tus compañeros”, comenzó explicando el Gran Hermano.

“No voy a permitir que te refieras a él con terminos discriminatorios, por favor. El sobrepeso o la obesidad no debe ser motivo de burlas ni de exclusión”, aclaró contundente.

Pero Alfa no lo dejo ahí y se defendió diciendo que Ariel también lo había discriminado anteriormente: “El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado. Hay muchas actitudes de Ariel que tuvo para sacar a muchos de acá adentro, a muchos. No soy ningún tonto y no me como ningún caramelo”, dijo. Y agregó: “Quiero cortar la relación y él provoca permanentemente hablándome”.