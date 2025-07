Identificaron al hombre acribillado a balazos en su casa

Este martes por la noche Mar del Plata sumó un nuevo crimen, luego de la conmoción que generó el asesinato de un reconocido albañil del barrio Juramento, cuyo hijo, de 29 años, pelea por su vida en el Hospital Interzonal General de Agudos, en grave estado.

Lo que ocurrió ahora es que un hombre fue acribillado a balazos en su vivienda. Si bien no murió en el lugar, al ser trasladado al Higa no lograron evitar su muerte. El ataque fue este martes alrededor de las nueve de la noche, cuando un hombre de 48 años, identificado como Marcos Cousiño, mientras estaba en su vivienda tuvo la visita de una persona a la que aún no se pudo identificar.

De acuerdo a los primeros testimonios, se sabe que el dueño de la casa fue a abrir la puerta de su vivienda, de calle Sicilia al 7600, en el barrio General Pueyrredon, y pocos segundos después, cuando estuvo cara a cara con el atacante, recibió una ráfaga de balazos mortal.

El atacante escapó tras asesinar a Cousiño y por estas horas se busca identificarlo y conocer los móviles del crimen. La víctima, muy mal herida, fue trasladada al Higa, pero por la gravedad de las heridas no pudieron salvarle la vida pese a los esfuerzos de los médicos.

El crimen es investigado por la fiscal Constanza Mandagarán, quien ya ordenó medidas de prueba y busca determinar si el atacante y la víctima se conocían, ya que no hubo ningún tipo de robo, la vivienda se encontraba sin daños y escapó apenas cometió el crimen.

Este nuevo crimen se suma al del albañil Matheo Sánchez Bonifacio, ocurrido el lunes por la noche en el barrio Juramento, en otro hecho que todavía se investiga mientras su hijo, Lucas Matías, pelea por su vida en el Higa con daños graves en su cuerpo producto de dos balazos, uno en el abdomen que le generó lesiones irreversibles.