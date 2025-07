Acribillado en su casa: una ataque sorpresa y un exnovio de la pareja de la víctima en la mira

El crimen de Marcos Cousiño se encamina a una hipótesis que involucra a un ex de su actual pareja como el responsable de asesinarlo a balazos en la puerta de su vivienda del barrio General Pueyrredon. Por ahora el sospechoso no fue detenido, pero los primeros indicios extraoficiales señalan a un hombre vinculado a una relación anterior de la pareja de la víctima como el autor del crimen.

Por ahora se dio a conocer de manera oficial que el hombre fue asesinado en su vivienda, ubicada en Sicilia y Udine, cuando fue hasta la puerta, ya que se había presentado una persona que aplaudió para llamar la atención de Cousiño. Eran cerca de las nueve de la noche. La víctima salió y no le dieron tiempo a nada.

Apenas abrió la puerta, le efectuaron varios disparos. Tres de ellos dieron en su cuerpo, por lo que quedó gravemente herido tendido en el piso. El atacante, se investiga si con ayuda de un cómplice que lo esperaba en la calle, escapó en una motocicleta mientras Cousiño se trasladó hasta el Hospital Interzonal General de Agudos por sus propios medios, pero las heridas eran mortales. Poco después de ingresar, pese a la rápida atención médica, perdió la vida.

Aunque la investigación está en una etapa preliminar a pocas horas del hecho, la mecánica del crimen y que no hayan ingresado a la vivienda ni robado nada inclinó la hipótesis principal a un ajuste o a un conflicto anterior entre la víctima y el victimario. Además, en el lugar se habría encontrado documentación que podría ser de los agresores.

Con esos datos, ahora se presume que el salvaje ataque lo pudo haber realizado un hombre, no identificado para no entorpecer las pesquisas, que tuvo una relación ya terminada con la actual pareja de la víctima y fue hasta la casa de Cousiño. La justicia no descartó aún otras posibles aristas del asesinato, pero se está siguiendo la pista que conduce al principal sospechoso.