Entra en vigencia otro aumento en la tarifa de tren: cuánto cuesta viajar entre Mar del Plata y Constitución

Como cada temporada de verano, el tren es el medio de transporte predilecto para una gran parte de turistas para viajar a Mar del Plata. Pero a partir de enero comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario, que contempla precios más caros para el servicio de larga distancia que une La Feliz con Plaza Constitución.

Con los boletos de enero y febrero completamente agotados, el Gobierno que conduce Alberto Fernández autorizó un ajuste del 95% sobre las tarifas que regían, según quedó plasmado el jueves pasado en el Boletín Oficial.

De esta manera, los pasajes vuelven a sufrir un nuevo incremento luego del que se había aplicado en agosto del año pasado. Así, el boleto en primera pasará de costar $920 a $1.175 y en pullman trepará de $1.110 a $2.150.

Además, el Gobierno nacional resolvió que a partir de marzo y hasta diciembre, los valores se ajustarán de forma mensual " tomando en cuenta a tal efecto el Índice de Precios al Consumidor Nivel General de la Región Gran Buenos Aires relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), publicado el mes anterior respecto a cada período mensual a actualizar".

El boleto de primera pasó a costar $1.175 y el de pullman vale $2.150. Foto: 0223.

Los usuarios del tren que Mar del Plata - Plaza Constitución podrán adquirir los tickets en las terminales cabeceras o también en las estaciones porteñas de Retiro y Once y en sitio web de Trenes Argentinos, donde se pueden adquirir con un 10% de descuento. Además, los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía. Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje y los menores de 3 años que no ocupan comodidades directamente no abonan pasaje.

Cabe recordar que para este verano, los trenes circulan con bandejas automovileras para que los usuarios puedan transportar sus vehículos de un destino a otro. El valor por traslado es de $11.100, incluye dos pasajes en clase pullman y se venden únicamente en las estaciones Plaza Constitución y Mar del Plata. Conocé los requisitos y la documentación necesaria.

Además, desde diciembre entró en vigencia el sistema de confirmación de viaje. El trámite se debe realizar entre 72 y 48 horas antes del inicio del recorrido. Los pasajes que no sean revalidados se pondrán a la venta nuevamente.

Los valores de la tarifa de tren se actualizarán mensualmente desde marzo. Foto: 0223.

El ramal opera tres veces por día de lunes a jueves y los viernes, sábado y domingo se agrega un cuarto servicio. Parten desde Plaza Constitución a Mar del Plata, de lunes a viernes a las 6:22 hs., 17:10 hs. y 23:30 hs. (servicio directo) y los viernes parte un servicio directo a las 11:30 hs. Los sábados salen desde Plaza Constitución a las 6:24 hs., 11:28 hs. (tren directo), 17:14 hs. y 23:30 hs. (tren directo) y los domingos a las 6:20 hs., 11:22 hs. (tren directo), 17:02 hs. y 23:30 hs. (tren directo).

La vuelta desde Mar del Plata hacia Plaza Constitución parte de lunes a viernes a la 1:22 hs. (tren directo), 6:03 hs., 14:02 hs. y los viernes con un servicio directo a las 20 hs. Los sábados salen desde Mar del Plata a la 1:22 hs. (tren directo), 6:03 hs., 14 hs., y 20:03 hs. (tren directo) y los domingos a la 1:23 hs. (tren directo), 5:59 hs., 13:51 hs. y 19:52 hs. (tren directo).