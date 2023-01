"¿Quién es Sofía?": el error de Gran Hermano que hizo estallar de celos a Coti

Coti salió el domingo por la noche de la casa de Gran Hermano con más del 65% de los voto, convertida en la mañande la pleícula por su traición a las otras chicas del reality. Este lunes estuvo en el debate junto a Santiago del Moro y aunque se peleó más de una vez con Laura Ubfal y explicó su estrategia escuchando muchas críticas del panel, lo más saliente llegó cuando le mostraron un video con la reacción de tristeza que había tenido Alexis, su novio dentro de la casa, cuando la eliminaron del juego.

A Coti le pasaron un resumen de lo que fue el después de su salida de Gran Hermano 2022, con "El Cone" destruido, llorando en el patio y en la habitación, mostrando cuánto le había dolida que la correntina, con quien jugaba en pareja casi desde el inicio del programa, ya no estuviera a su lado. Pero un error de la producción del ciclo hizo que la emoción de Coti en vivo dejara paso a un enojo por celos.

"Estoy mal, muy triste, sin fuerzas, sin ganas, sin aliento, sin nada", le explicaba a Gran Hermano en el confesionario Alexis sus emociones tras la salida de su novia, que en el piso miraba el video y se le empezaban a llenar los ojos de lágrimas. "No sé cómo voy a hacer", le decía en el pato a Maxi, que lo abrazaba y lo entendía, ya que él también vio cómo su novia, Juliana, salía (y dos veces) de la casa.

Fue entonces que en plena lágrima, "El Cone" le dice a Maxi no "me hace falta sufrir, culiado a mí, no tengo ganas tampoco. Ya le pasó bastante a mi vida. No tengo ganas". Pero en el subtitulado del video, no se leyó "sufrir", sino Sofía, que fue lo que entendió la producción. Cuando Coti escuchó "me hace falta Sofía a mí", le cambió la cara, y en el regreso al piso lo único que quería saber es quién era Sofía.

Al regreso del tape., Del Moro quiso saber cómo se sentía, pero Coti lo primero que dijo fue: "Pará, ¿qué dijo de Sofía?, no entendí", y aclaró que Sofía era la ex de Alexis. La reacción de la correntina generó un aluvión de memes y comentarios en Twitter.