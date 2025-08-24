Pánico entre vecinos por un árbol a punto de caer sobre sus casas: "Cruje desde las raíces y Defensa Civil no nos escucha"

Vecinos del barrio José Manuel Estrada, en la zona norte de Mar del Plata, están desesperados por un gran árbol en mal estado que está a punto de caer sobre sus viviendas y a pesar de los constantes reclamos al área de Defensa Civil, todavía no fue retirado.

Un grupo de vecinos de la cuadra de Juan Bautista La Salle al 1800, entre Alfonsina Storni y Pascuala Mugaburu, expresó su preocupación por el estado del árbol que con los años se fue deteriorando cada vez más. El problema se profundizó la semana pasada, cuando una rama cayó sobre una de las viviendas, arrasó con los cables del tendido eléctrico e hizo destrozos, dejando sin televisión, wifi y electricidad a algunos usuarios.

A juzgar por las imágenes a las que accedió 0223, los árboles están en muy mal estado, agrietados y crujen. "No, boludo. Esto es una locura", reaccionó una de las personas que registró el deterioro del ejemplar en cuestión.

A pesar de la alarmante situación y los constantes reclamos, los vecinos del barrio José Manuel Estrada aseguran que no recibieron ninguna respuesta de Defensa Civil. "No nos escuchan", afirmaron.

La situación genera temor en medio del alerta amarillo que rige en Mar del Plata por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. "Con este viento, va a hacer destrozos. Es un peligro enorme", insistieron.

Otra vecina de la misma cuadra confió a este medio que en 2019 iniciaron un expediente en la Municipalidad de General Pueyrredon para solicitar la extracción del árbol por las grietas que generó en pisos y paredes. Sin embargo, hasta la fecha no fue removido.

A mediados de mayo, otra vecina del mismo barrio había dado cuenta de una situación similar que ocurre a pocos metros de allí, en inmediaciones de la Plaza Francisco Saverio Scarpati, donde se encuentran pinos lambertianos - aparentemente muertos - de hasta 40 metros de altura que fueron marcados con cruces rojas por un ingeniero agrónomo del Municipio.