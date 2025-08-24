Habló el camionero del accidente en el que murió el médico Diego Quirós: "No me considero responsable"

El camionero que protagonizó el siniestro en la ruta 88 que le costó la vida al médico marplatense Diego Quirós y su hijastro brindó su primera versión pública del accidente que sucedió el pasado 8 de junio luego de que a mediados de mes le dictaran la falta de mérito y ordenaran su inmediata libertad.

En declaraciones a Ecos Radio, Raúl Alejandro García Lozano contó lo que sucedió cuando salió de la balanza pública ubicada a la altura del kilómetro 45 de La Ballenera para dirigirse hacia Necochea. “Me paro en la orilla de la ruta, miro para ambos lados, no venía nadie, pongo primera y subo a la ruta", explicó.

“Después veo una luz que se me dio un golpe… Fue como un rayo el que me impacta en las ruedas, no me dio tiempo absolutamente a nada, yo estaba arriba de la cinta asfáltica”, afirmó Lozano García.

Consultado sobre cómo se encontraba el camión, el conductor afirmó que “las luces estaban todas prendidas, de eso estoy completamente seguro, porque sin luces no me voy a arriesgar a andar de noche en una ruta”.

Además, sentenció que “producto del impacto me desengancha el chasis y me arranca el paquete de enganche completo”, para reiterar que el accidente “no me dio tiempo absolutamente a nada porque fue una catástrofe”.

Por último, dijo que después de sentir el impacto “me bajo del camión corriendo a socorrer…. Voy hasta el auto y bueno, me agarró un ataque de crisis cuando veo lo que veo, ¿no? Es algo que no me lo puedo olvidar”.

“Al bajar corriendo me encuentro con el médico muerto y la mujer en grave estado… el chico también”, sostuvo, para añadir que “me agarró un ataque de nervios, me tiré en la ruta ahí que no sabía qué hacer y vino un camión cisterna y ahí me agarró el chico y me llevó para el camión”.

Tras describir lo expuesto, ante la consulta de los periodistas, García Lozano marcó su postura: "No me considero responsable de lo sucedido".