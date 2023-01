Netflix anunció la temporada final de Cobra Kai: "La última, la más grande, la mejor"

“Llevamos tanto tiempo combatiendo con y contra el otro que es difícil llevar la cuenta. El entrenamiento, los torneos, las rivalidades, las lecciones... No siempre ha sido fácil, pero después de todo este tiempo, hemos construido algo juntos, algo de lo que estar orgullosos, así que déjame preguntarte: ¿tienes una última batalla dentro de ti?”.

Con este diálogo en off en un trailer, Netflix anunció la última temporada de la exitosa Cobra Kai, aunque aún no confirmó su fecha de estreno.

Además de esta temporada 6 de Cobra Kai, los fans del miyagiverso cuentan en su agenda con una nueva película basada en la saga. Será una secuela directa de la cinta de 1984, llegará de la mano de Sony Pictures y hasta existe una primera fecha encima de la mesa para su llegada a salas: el 17 de junio de 2024.

De este nueva entrega lo único que se adelantó es que no tendrá relación con el universo de Cobra Kai. Aunque éste ha recuperado a los personajes de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), el co-creador de la serie, Jon Hurwitz, ha confirmado que no sabe nada del tema. "A los chicos y a mí nos encantaría hacer películas de Karate Kid y Cobra Kai y esperamos hacerlo algún día, pero este proyecto no es nuestro ni está enfocado en el elenco de Cobra Kai. No sé mucho al respecto, pero les deseo lo mejor”.