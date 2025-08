Dolor en el elenco de "The Walking Dead" por la muerte de una de sus actrices más jóvenes

Kelley Mack, la actriz de 33 años que había deslumbrado al público con su participación en la novena temporada de "The Walking dead" murió el pasado 2 de agosto, aunque la información fue confirmada oficialmente en las últimas horas por su familia en las redes sociales.

La muerte de la actriz enluta al elenco de la popular serie televisiva, pese a que Mack había abandonado su carrera artistica tras ser diagnosticada con glioma del sistema nervioso central, un cáncer altamente agresivo que suele afectar regiones críticas como el tronco encefálico y la columna vertebral.

Fue la propia familia de Kelly la que confirmó la triste noticia a través de un comunicado que fue publicado en la cuenta de Instagram de la actriz.

"Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir", comenzó el escrito en el que detallan que "Kelley falleció pacíficamente el sábado por la noche con su amada madre Kristen y la firme tía Karen presentes".

La hermana de la actriz agregó algunas sentidas palabras en recuerdo de Kelley: "Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas. La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar".

"El enlace de Caringbridge de Kelley en su biografía incluye el anuncio formal de 2 páginas con información sobre su próxima celebración de vida en Ohio el 16 de agosto. Ella querría que todos ustedes supieran lo mucho que ella los ama".

Finalmente, escribió: "Como su hermana, quiero que todos sepan lo valiente que fue con ese duro SOB, especialmente cuando decidió dar el salto para reunirse con Dios. Estoy tan jodidamente orgullosa de ella".

Enseguida, se multiplicaron los mensajes de apoyo y de acompañamiento en este difícil momento, no solo de parte de sus seguidores, sino también de innumerables personas que la conocieron personalmente en el ámbito laboral y social.

La actriz comenzó su carrera desde muy joven en Cincinnati, donde apareció en varios comerciales infantiles. Su debut en pantalla fue con el cortometraje The Elephant Garden (2008), por el que recibió el Student Visionary Award en el Festival de Tribeca y un premio actoral en la Tisch School of the Arts.

En televisión alcanzó reconocimiento internacional interpretando a Addy en la novena temporada de The Walking Dead (2018‑19), participando en cinco episodios y quedando marcada en una de las tramas más recordadas por los fanáticos. También formó parte de series como Chicago Med, 9‑1‑1 y el spin‑off de Modern Family, manteniendo presencia constante en la pantalla.

En cine, Kelley Mack protagonizó Broadcast Signal Intrusion (2021) y Delicate Arch (2024), y fue productora ejecutiva y protagonista de Universal, cuyo estreno está previsto para este año, además de participar como voice match de Gwen Stacy en Spider‑Man: Into the Spider‑Verse.