Estaba muy "detonado", perdió a sus amigos en el boliche y un grupo de jóvenes inició una odisea para encontrarlos

Si hay una postal común en Mar del Plata durante el verano, especialmente en enero, es la gran cantidad de jóvenes de todo el país que pasan por la ciudad para vacacionar con sus amigos e irse de fiesta en los distintos boliches locales. En las últimas horas, se viralizó una increíble y desopilante historia de un turista que había tomado unas copas de más y no encontraba a sus amigos, hasta que se encontró con otro grupo de jóvenes que iniciaron una extraordinaria búsqueda por toda la discoteca, ubicada en La Normandina.

El usuario de Twitter @fazzzzzu compartió la historia que rápidamente se volvió viral: "Encontramos un pibe en pedo a la salida del boliche y nos quedamos con él porque estaba solo y detonado, no podía ni caminar", comenzó relatando "Fabru".

El joven, al notar la desesperada situación de Ema, tomo cartas en el asunto y comenzó a buscar a sus amigos. Para poder ubicarlos, "Fabru" tomó el celular de Ema y mandó mensajes a sus cercanos, en un intento de poder dar con ellos.

"Buenas ¿Quién es Tití? Encontramos a Ema todo duro a la salida de Ananá y lo estamos cuidando. Adjunto foto de Ema por las dudas", agregó "Fabru". La situación era clara, Ema preguntaba por un tal "Tití", seguramente uno de sus amigos, pero se encontraron con una respuesta inesperada de uno de los miembros de ese grupo de Whatsapp.

"Buenas hermano, Tití es el que le pregunta a Bad Bunny si tiene muchas novias, creo", respondió uno, haciendo referencia a la canción del cantante puertorriqueño "Tití me preguntó". Más tarde en las respuestas del hilo, Fabru explicó que en realidad estaban buscando a otra persona, pero no le entendían al borracho: "Ema estaba tan en la 'B' que quiso decir Viti pero bueno no se le entendía una verga hice lo que pude".

La terea parecía ser muy difícil, ya que el estado de ebriedad de Ema no ayudaba a solucionar la situación. Pero nunca hay que darse por vencido, y tal como dice la frase "El que busca encuentra", finalmente Fabru pudo toparse con su objetivo. "Después de 80 vueltas pude contactarme con un amigo de Ema y después de otras 80 vueltas nos encontramos y les entregamos en perfectas condiciones a Ema que, a todo esto, seguía sin saber donde estaba parado. Hubo final feliz", contó el joven.

Fabru agregó otro detalle a esta increíble historia, cuando se fueron del boliche y estaban buscando un transporte para volverse, Ema le pidió a su "héroe" sus redes sociales en un gesto de agradecimiento, pero por problemas técnicos no pudo darse ese traspaso de contactos: "¿La peor parte? Después del encuentro caminamos unas 30 cuadras con los pibes hasta que se pararon un taxi. Antes de subirse Ema me pide mi Instagram, alcance a escribírselo en el buscador pero no tenia señal. Ema, si ves esto, que gira que te pegaste", cerró el hilo.

De todas formas la historia se volvió tan viral en redes que finalmente Fabru y Ema tuvieron su encuentro. "Acá estoy, llegué bien, yo soy Ema, como me salvaste sino moría", agradeció el "borrachín". "Buen viaje Ema rey", se despidió el escritor del hilo.

El hilo generó una gran repercusión y numerosos usuarios agradecieron al escritor por haber ayudado al joven en ese estado: "Gracias por no aprovecharte de un pibe indefenso, cuidarlo y encima entregarlo lechuga como fresco ¡Más gente como vos! ¡Bienvenido a la Argentina Ema!", "Amo los finales felices, que lindo saber que hay personas así todavía! Los felicito", "Que lindos pibes!!! Gracias por cuidar. Que la vida les sea buena, bien merecida la tienen!", fueron algunos de los comentarios. Incluso otros compararon toda la situación con la película "¿Qué pasó ayer?".