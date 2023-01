Un hombre hizo manejar a su nene en plena autopista: “Llegó a ir a más de 120 kilómetros por hora”

Un hecho de imprudencia al volante se registró en las últimas horas: un hombre hizo manejar a su nene en plena autopista a alta velocidad.

La secuencia ocurrió en la autovía Riccheri a la altura de Lomas de Zamora y quedó registrada en video por un conductor que se encontraba al lado e intentaba frenarlo. “Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”, relató a TN el hombre que grabó la situación.

En las imágenes se puede ver al conductor del BMW manejando de manera muy imprudente con el menor sentado en sus piernas, con la cara pegada prácticamente contra el volante y sin cinturón de seguridad. Además otro menor se encontraba en el asiento de acompañante.

“Ahí fue cuando llamé al 911, pero justo cuando estaba por cruzar el peaje de la Ricchieri se bajó de la autopista y lo perdí de vista cuando siguió por la avenida General Paz”, agregó el denunciante.

Pero la imprudencia no termina allí, el hombre aseguró que el conductor del BMW iba a más de 120 kilómetros por hora cuando se encontraba en la autopista. El denunciante pudo corroborar esto ya que según él que “iba a más de 100 km/h y no lo podía alcanzar”. También relató que iba “con música fuerte, escuchando reggaetón” y que por eso no lo oía.